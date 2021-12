În vârstă de 24 de ani, Laura Giurcanu este fotomodel, influencer și vlogger. Pe Instagram, ea este urmărită de aproape un milion de persoane. Concurenta din echipa Faimoșilor a pozat în reviste de modă precum Vogue, Elle și Cosmopolitan.

„Survivor România” nu este primul show la care participă. Laura Giurcanu a intrat în atenția publicului în urmă cu 10 ani, mai exact la vârsta de 14 ani, atunci când a câștigat „Next Top Model by Cătălin Botezatu”. Înainte de a urca pe podium, ea a practicat timp de 7 ani atletismul.

Drumul său ca vlogger a început în 2013, atunci când și-a deschis un canal de YouTube. În prezent, ea are 390.000 de abonați. Laura Giurcanu are și propriul podcast, numit „Seencer”.

Concurenta din echipa Faimoșilor de la „Survivor România” s-a născut pe 23 decembrie 1996, în București, și are o înălțime de 1,85 metri. „Sunt pregătită. Eu zic că sunt pregătită”, spune Laura Giurcanu.

Laura Giurcanu a decis să se apuce de atletism după ce a văzut o reclamă la un brand de sport. „Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism. Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport. Am zis că vreau și eu să fiu așa. Am făcut sport de performanță 7 ani. Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine”, spunea aceasta în urmă cu ceva timp.

12 Faimoși participă la „Survivor România” 2022

Cel mai așteptat format este tot mai aproape de revenire. Survivor România este competiția care demonstrează că imposibilul nu există, care îi împinge pe concurenți în situații la care nici nu se gândeau când venea vorba despre procurarea hranei și a apei sau pregătirea adăpostului!

Noul sezon aduce la start lupta dintre două triburi: FAIMOȘI și RĂZBOINICI! Concurenții se vor confrunta zi de zi în provocări dintre cele mai diverse pentru imunitate și avantaje. Învingătorii își vor asigura liniștea în competiție, dar și resursele necesare vieții acolo, în timp ce învinșii se vor vedea nevoiți să treacă prin consilii de eliminare, dar și prin suferința unor lipsuri și mai mari.

Fiecare dintre cele două echipe este formată din 12 membri, 6 băieți și 6 fete, care vor da tot ce au mai bun pentru a câștiga titlul de SURVIVOR și marele premiu de 100.000 de euro.

PRO TV anunță că din echipa FAIMOȘILOR fac parte vedete din toate domeniile, precum: artiști care au reușit prin munca lor să spargă barierele locale – Otilia Bilionera, Xonia, Emil Rengle, Radu Itu, CRBL, sportivi recunoscuți pentru munca și dedicarea lor din domeniu – Elena Chiriac, Cătălin Zmărăndescu, Robert Niță, vedete care au cucerit online-ul – Laura Giurcanu, TJ Miles, dar și cunoscute vedete TV – Andreea Tonciu, Roxana Ciuhulescu.

