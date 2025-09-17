Mara Bănică a surprins recent printr-o mărturisire neașteptată. Deși publicul o știe simplu ca Mara Bănică, vedeta a declarat că numele său întreg, așa cum apare în actele oficiale, este Mara Teodora Bănică. Dezvăluirea a atras curiozitatea fanilor, mai ales că jurnalista are o carieră de aproape trei decenii și este deja un nume consacrat în presă și televiziune.
Cu o experiență vastă, Mara Bănică a transmis de-a lungul timpului informații din zone de conflict precum Irak, Kosovo, Afghanistan și Spania și a relatat despre evenimente majore, inclusiv atentatele de la Londra sau situația din Gaza. Și-a început cariera în 1994, ca reporter TV, iar apoi a trecut prin presa scrisă și numeroase posturi de televiziune, devenind o prezență constantă și în emisiunile mondene.
Mara Bănică are o căsnicie la distanță
În plan personal, jurnalista are 49 de ani, este căsătorită și mamă a doi copii – Dima, de 14 ani, și Donca Maria, de 3 ani. Deși soțul ei lucrează în Germania, într-o companie internațională, cei doi au reușit să găsească echilibrul în viața de familie.
„Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi. Nu știu cât o să o mai ținem așa, dar momentan asta e situația. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept”, a declarat Mara Bănică, citată de Click!
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.