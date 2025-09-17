Mara Bănică a surprins recent printr-o mărturisire neașteptată. Deși publicul o știe simplu ca Mara Bănică, vedeta a declarat că numele său întreg, așa cum apare în actele oficiale, este Mara Teodora Bănică. Dezvăluirea a atras curiozitatea fanilor, mai ales că jurnalista are o carieră de aproape trei decenii și este deja un nume consacrat în presă și televiziune.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Cu o experiență vastă, Mara Bănică a transmis de-a lungul timpului informații din zone de conflict precum Irak, Kosovo, Afghanistan și Spania și a relatat despre evenimente majore, inclusiv atentatele de la Londra sau situația din Gaza. Și-a început cariera în 1994, ca reporter TV, iar apoi a trecut prin presa scrisă și numeroase posturi de televiziune, devenind o prezență constantă și în emisiunile mondene.

Mara Bănică are o căsnicie la distanță

În plan personal, jurnalista are 49 de ani, este căsătorită și mamă a doi copii – Dima, de 14 ani, și Donca Maria, de 3 ani. Deși soțul ei lucrează în Germania, într-o companie internațională, cei doi au reușit să găsească echilibrul în viața de familie.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

„Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi. Nu știu cât o să o mai ținem așa, dar momentan asta e situația. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept”, a declarat Mara Bănică, citată de Click!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE