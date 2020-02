De Denisa Macovei,

O situație de viață l-a determinat pe Murad să lase Medicina și să se orienteze către turismul din România. A ales litoralul românesc nu doar pentru că se simțea atras de plajă și mare, ci și mânat de atitudinea unei recepționere, atitudine pe care a jurat că o va schimba. Era deja medic la Spitalul Colentina când a renunțat la cariera la care visa de mic pentru a deveni un antreprenor de succes.

„Viața ascunde multe aspecte necunoscute. Țin minte că, dacă întârzia Revoluția o săptămână, eu probabil nu mai eram în România. Totul a fost întâmplător. Eram medic la Spitalul Colentina și colegii mei mă rugau pentru una, alta, să le aduc din Liban și am văzut că este loc. Am zis că o fac temporar să-mi îmbunătățesc veniturile, dar uite că acest lucru temporar are deja 30 de ani. Asta a fost să fie. Am zis să rămân pe zona de medicină, dar altfel. Făcând turismul, pentru că oamenii au nevoie mai mult de tratament psihologic decât medicamentos”, ne-a povestit Mohammad Murad.

Tratamentul inadecvat al unei recepționere l-a făcut să cumpere tot hotelul

Până să achiziționeze primul lui hotel nu a durat mult. În 1996, în timpul unei vizite pe litoralul românesc, Murad și-a dat seama că vrea să schimbe multe aspecte ale turismului. „Totul a pornit de la un moment în care m-am dus să închiriez o cameră de hotel, recepționera nici nu s-a uitat la mine. Am avut așa mare ambiție că am zis că voi cumpăra acel hotel numai ca să-i dovedesc acelei persoane că trebuie să se comporte altfel. Peste doar trei luni m-am trezit patron la acel hotel și, când m-am dus acolo, am întrebat-o dacă mă mai ține minte și dacă mai știe cum s-a comportat. A explicat că așa i-a spus șeful să se comporte”, a mai povestit omul de afaceri. Dacă nu l-ar fi enervat atât de tare atitudinea recepționerei, probabil astăzi nu ar fi deținătorul unui adevărat imperiu. „Totul a plecat de la o ambiție în care cred că am avut parte și de noroc. Am ales Mamaia pentru că îmi place marea. Eu vin dintr-o țară în marea este prezentă peste tot și am trăit privind marea. Astăzi avem undeva la 7-8000 de locuri de cazare doar pe litoral”.

Vrea să vândă primul hotel

Chiar dacă îl leagă extrem de multe amintiri de primul lui hotel, Murad s-a decis să-l vândă deoarece nu mai are timpul necesar pentru a se ocupa de el așa cum se cuvine. „Chiar astăzi (nr. miercuri) trebuie să iau decizia dacă vând sau nu primul hotel. Majestic din Mamaia este primul hotel și prima mea experiență într-un hotel. E de scris o carte. M-am trezit patron și nu știam ce am de făcut. Tot ce am făcut a fost să mă gândesc cum îmi place mie să fie, așa să ofer. Mă gândesc să-l vând că sunt convins că sunt și alți oameni mai buni decât mine care să-l poată gestiona mai bine. Eu nu mai am timp și o afacere necesită foarte mult timp”, a mai spus omul de afaceri libanez.

