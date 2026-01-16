Cine este Ramona Micu, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

Survivor România 026 a debutat la Antena 1 ca lider de audiență, iar formatul emisiunii este cel care a scris istorie și la celelalte două televiziune: Faimoși vs. Războinici!

Printre Războinici se află și Ramona Micu, o tânără în vârstă de 27 de ani care este Team Leader Customer Care și a lăsat mediul corporate pentru aventura din Republica Dominicană.

„Experiența vieții mele. Abia aștept să înfrunt tot ce-mi va apărea în cale. Încă încerc să procesez, să realizez că sunt aici și că urmează să încep cea mai mare aventură a vieții mele. Tot ce știu e că sunt pregătită, nu e întâmplător că sunt aici. Trăiesc prin toți porii și cu tot entuziasmul. Urmează foame și noroi în pași de salsa”, a spus Ramona Micu din Republica Dominicană, înainte ca show-ul Survivor România 2026 să înceapă la Antena 1.

Concurenta este absolventă a Universității București, acolo unde a studiat Științele Comunicării. Chiar dacă în momentul în care a plecat la Survivor România 2026 era angajată într-o bancă și se ocupa de departamentul de call center, Ramona Micu nu este străină de lumea showbiz-ului.

După ce a făcut dans de performanță, tânăra a apărut, la începutul anului 2018, în videoclipul melodiei „Două limbi”, postat pe YouTube de Generația ’99. În prezent, clipul video are peste 17 milioane de vizualizări.

Din Generația ’99 făcea parte la acea vreme și Spania’99, artista care apoi semnat cu Global Records. În ultimele luni, acesta a colaborat cu artiști precum Berechet și Gya.

