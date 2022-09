Salvo Lo Castro este unul dintre cei mai apreciați bucătari. El și-a început meseria în Italia, apoi a ajuns în Statele Unite ale Americii. Concurentul de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a gătit pentru nume mari din întreaga lume, de la Papa Ioan Paul al II-lea până la Robert De Niro sau Tom Cruise.

Are o carieră de succes în domeniul gastronimic, însă nu este străin deloc de emisiunile TV. Salvo Lo Castro a fost la „Chefi la cuțite” în anul 2017, dar a apărut și la „Vorbește lumea” și în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Tu dimineaţa intri în bucătărie, dar nu ştii când ieşi. Am ales bucătăria de foarte copil, la 12 ani. Acum am 47, a trecut foarte mult timp. Aşa din greşeală, când mama era la spital eu am gătit mâncare pentru fratele meu.

Particularitatea şcolii din Sicilia e că în fiecare an din luna mai până în septembrie te trimit undeva. Eu am avut un noroc că în primul an m-au trimis în St. Moritz, în al doilea an m-au trimis în Cinque Terre, al treilea an m-au trimis în Veneţia şi al patrulea an am mers înapoi în Elveţia”, a declarat el în anul 2021, pentru Observator.

Timp de 11 ani, el a lucrat la Vatican și a gătit pentru Papa Ioan Paul al II-lea. Lista cu celebritățile care au gustat din preparatele lui Salvo Lo Castro este lungă.

„Naomi Campbell, Tom Cruise, Nicole Kidman, Dolce Gabbana care încă nu era Dolce Gabbana erau Domenico Dolce şi Stefano Gabbana, dar veneau să mănânce acolo, eu le făceam mic dejun, Rod Stewart, am pregătit foarte mult timp lui Robert De Niro în Roma, Anthony Hopkins când a făcut seria televizată în Italia, Silvio Berlusconi – am lucrat o perioadă cu el la Guvern. (…) Normal, când el mânca singur, mânca precum un om normal (n.r. despre Papa Ioan Paul al II-lea)”, a mai dezvăluit el pentru sursa citată anterior.

Despre „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

„Sunt celebru, scoate-mă de aici!” este show-ul de televiziune care supune celebritățile la provocări extreme și le pune față-n față cu cele mai mari fobii ale lor. Izolate, departe de casă, fără acces la telefon sau internet, trăind sub cerul liber într-o junglă plină de animale și insecte, fără hrană și fără confortul domestic, 12 celebrități au acceptat provocarea vieții lor: să lupte pentru titlul de Regele sau Regina Junglei.

Nume cunoscute din toate domeniile își vor împinge la maximum limitele psihice și fizice în cel mai așteptat reality show al toamnei. Actori, cântăreți, creatori de conținut, sportivi și jurnaliști celebri vor simți pe pielea lor teama de înălțime, claustrofobia, frica de spații întunecate, se vor întâlni cu șerpi, șobolani, tarantule, gândaci, viermi, vor gusta din preparate culinare greu de privit și mirosit. Totul pentru a-și demonstra că nimic nu este imposibil.

