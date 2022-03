„Azi este, dincolo de orice, Ziua Mamei! Ea este pentru noi începutul și sfârșitul a toate! Cred cumva că dragostea unei mame poate muta munți, poate învinge bătălii și poate aduce mai multă seninătate pe chipuri. Mama mea, Eugenia, este, fără doar și poate, eroina mea.

Și-a sacrificat destinul, a clădit și nu a cerut niciodată lauri pentru asta. A înțeles că viața ei este formarea mea și nu a ezitat niciodată în îndeplinirea acestui vis special. Mulțumesc, mama! Și cred că și voi ar trebui să le mulțumiți mamelor pentru fiecare răsărit deplin. Iar cei care nu le mai aveți să vă gândiți la ele ca la luminile ce vă înfrumusețează chipul. Mama este continua primăvară a bucuriilor! #PaulSurugiuFuego”, a scris pe Facebook Fuego.

Artistul a încărcat și câteva fotografii alături de cea care i-a dat viață, în una din ele apare el în copilărie, restul sunt recent, de anii aceștia.

Fuego, declarații despre Irina Loghin: „O respect enorm şi este fix ca o mamă pentru mine”

Totodată, astăzi, Fuego a acordat și un interviu pentru okmagazine.ro. Întrebat despre relația lui cu Irina Loghin, cântărețul a spus: „De la Irina Loghin am învăţat multe lucruri utile, pe parcursul anilor, din punct de vedere profesional. Am învăţat să iubesc folclorul, am învăţat secrete de scenă şi de culise şi multe poveşti interesante. Nu e neapărat omul căruia să mă confesez permanent, dar mă ştie cu bune şi rele, pentru că am împărţit împreună ani de zile pe scenă, am văzut jumătate de lume împreună, o iubesc şi o respect enorm şi este fix ca o mamă pentru mine.

De obicei, dacă am o problemă, la modul general, încerc să mi-o rezolv singur, fără să deranjez pe cineva. Întotdeauna mi-am văzut singur de drum şi nu am aşteptat pe nimeni ca să-mi întindă o mână de ajutor. Nu din vanitate sau din mândrie absurdă, ci pur şi simplu pentru că asta mă ambiţionează!”.

Cum s-a descurcat în pandemie Fuego

Pentru aceeași sursă, Fuego a dezvăluit că a avut COVID-19, chiar dacă s-a vaccinat. „Eu oricum sunt puţin ipohondru şi am multe frici cu privire la boli, dar n-am căzut în vreo extremă anume! Am încercat să mă feresc de aglomeraţii, am stat mai mult în casă o perioadă, la început, m-am dezinfectat, m-am testat permanent şi am purtat mască. Dar chiar şi aşa, n-am scăpat, am şi făcut boala, anul trecut, o formă uşoară, peste care am trecut cu bine, după ce am luat tratamentul adecvat.

Ulterior, după ce mi-a scăzut numărul de anticorpi, m-am şi vaccinat. Cred că e important să fim responsabili şi să tratăm lucrurile ca atare! În fond, nu puteam lupta în nici fel cu pandemia, oricât am fi vrut să ne împotrivim. E bine că totuşi pericolul cel mare a trecut şi acum, măcar pentru o perioadă, putem răsufla uşuraţi, sperând că am şi învăţat ceva din lecţia asta, deși am vaga impresie că, dimpotrivă, ne-am înrăit mai tare!”, a încheiat el.

