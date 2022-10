Daniela Crudu a anunțat că este însărcinată, însă nu a spus nimic despre tatăl copilului. De un an, fosta asistentă de la „Un show păcătos” trăiește o poveste discretă de dragoste alături de un bărbat mai tânăr decât ea. Iubitul brunetei are 27 de ani și machedon, potrivit Spynews. Deși există o diferență de 6 ani între ei, vârsta nu a fost un impediment în relația lor.

În presă au apărut deja primele imagini cu Daniela Crudu și iubitul ei (Vezi AICI fotografiile). Cei doi au fost în mai multe vacanțe și stau departe de lumina reflectoarelor.

„Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, spunea Daniela Crudu despre iubitul ei. Fosta asistentă TV a renunțat la televiziune și s-a mutat în Suedia, la sora ei, Ana.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Rețeta prin care un om de afaceri italian a dat de mai multe ori milioane de euro mită pentru contracte cu statul și a scăpat până acum

Daniela Crudu este însărcinată în 3 luni

Daniela Crudu, în vârstă de 33 de ani, a dat vestea cea mare, după ce în urmă cu ceva timp declara că este pregătită să devină mamă. Fosta asistentă TV, care în prezent locuiește în Suedia, va deveni mamă anul viitor și a făcut primele declarații.

„Da, sunt însărcinată. Săptămâna viitoare fac trei luni de sarcină. Încă nu am aflat sexul copilului”, a pus Daniela Crudu. „Nu renunț, momentan, la OnlyFans, voi continua atât timp cât îmi permite sănătatea”, a explicat vedeta.



Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Reacția uluitoare a francezilor de la Academia Mouratoglou în cazul de dopaj al Simonei Halep. Raspunsul primit de jurnaliști. „Vă avertizăm!”

Playtech.ro ULUITOR! S-a aflat acum despre Simona Halep! Informația BOMBĂ anunțată: ‘M-a șocat’

Viva.ro Dezamăgit că nu reușea să aibă un trai decent, Dragoș Moștenescu și-a luat soția, cei trei copii și cățelul și a părăsit România definitiv. Ce face acum pentru bani celebrul Costel din `La bloc`. Nu trebuie să fii genial ca să îţi vină ideea

Observatornews.ro Eclipsă de Soare pe 25 octombrie 2022 LIVE VIDEO. Cum o poţi vedea din România

Știrileprotv.ro O fată găsită moartă pe câmp și un tânăr decedat într-o mașină distrusă au dus la o descoperire înfiorătoare, în Teleorman

FANATIK.RO Cât de bogat era Regele Mihai. Lista bunurilor pe care i le-au confiscat comuniștii

Orangesport.ro Gigi Becali, în culmea fericirii când a auzit cine ar putea fi noul ministru al Apărării: ”Vezi cum face Dumnezeu dreptate?”

HOROSCOP Horoscop 25 octombrie 2022. Balanțele este esențial să-și contureze în minte o direcție anume în care să se dezvolte pentru a-și acoperi nevoile

PUBLICITATE O experiență live marca ECCO & Maurice Munteanu