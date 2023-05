Teodora Nedelcu şi-a adjudecat titlul de finalist al sezonului 14 „iUmor”, după ce i-a impresionat pe juraţii show-ului şi a intrat la votul publicului. Concurenta, care nu este la prima apariţie pe o scenă de comedie, a adus pe scena „iUmor” un moment plin de umor negru, care a trimis-o direct în marea finală a emisiunii de la Antena 1.

Teodora Nedelcu nu este la prima apariție pe o scenă de comedie, ea cochetând, de multă vreme, cu stand-up-ul, dar și cu emisiunile de umor de la Antena 1. Tânăra a fost prezentă, în calitate de concurent, și în emisiunea „Stand-Up Revolution”, acolo unde materialele sale au reușit să o aducă până în finala show-ului.

De data aceasta, pentru „iUmor” a pregătit un material plin de umor negru, făcând aluzie la o revelație pe care a avut-o după o înmormântare. Îmbrăcată toată precum i-a fost materialul, „dark”, Teodora Nedelcu i-a obișnuit deja pe telespectatori cu aparițiile sale mai puţin obişnuite.

„De curând am participat la o înmormântare și mi-am dat seama că viața chiar e scurtă și că vreau să trăiesc la maximum. Dar e destul de greu să trăiești la maximum când ai salariul minim pe economie”, a început Teodora Nedelcu pe scena „iUmor”, sezonul 14.

„Și pentru că m-am hotărât să trăiesc la maximum, dar nu am știut cum, am căutat pe net sugestii, iar prima sugestie a fost: «salt cu parașuta». Și eu am fost: «de unde bani de parașute?» (…) Și, acum, ăștia cu saltul cu parașuta încercau să te convingă și ziceau că merită toți banii, că e un sentiment eliberator. Și eu nu vreau să fiu împotriva curentului, dar mai eliberator mi s-ar părea să sari fără. Te eliberează de tot! Altă sugestie era: «să călătorești mai mult». Unde să călătoresc cu 16 milioane pe lună? În timp, unde să mă duc?”

„Și, în sfârșit, am găsit ceva care se potrivește. Era: «fă-ți unghiile cu ojă». A doua era: «ține un jurnal» și am zis: «da, viața mea este mult prea interesantă ca să nu-mi amintesc peste 30 de ani ce făceam…. Și am început a doua zi, dimineața, și am scris: «dragă, jurnalule, m-am trezit.» Zece ore mai târziu, «dragă jurnalule, mă culc.» Ce am făcut între timp? Unghiile cu ojă”, au fost câteva din glumele cu care Teodora i-a cucerit pe juraţii „iUmor”. Teodora Nedelcu merge direct în finala sezonului 14 „iUmor”, unde se va întâlni cu ceilalţi concurenţi câştigători ai ediţiilor din audiţii.

Concurenta are numeroase spectacole la puburile din București, unde amuză oamenii cu glumele sale. Teodora Nedelcu se cunoaște foarte bine și cu comediantul Nelu Cortea, cu care a avut mai multe show-urin prin țară.

