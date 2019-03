Simona Gherghe a vrut să păstreze misterul în privința identității noii prezentatoare, până la finalul emisiunii de astăzi.

„Am zis că o să fie cu emoții, că este ultima mea emisiune. Cred că în ultimele săptămâni, cea mai frecventă întrebare pe care am auzit-o nu a fost cea cu câte luni mai ai, dar cea cu cine în locul tău. Chiar n-am știut până ieri, alaltăieri. Am zis eu că este cel mai bine păstrat secret din țara asta. Am spus eu că câștigătorul va fi anunțat de noul prezentator. Veți ști și voi, dar vreau să facem o ghicitoare până la sfârșitul emisiunii. Este fată, este blondă și nu vă zic mai multe. Ce nu știe viitoarea prezentatoare este că în curând va fi însărcinată. Dacă e să judecăm după ce s-a întâmplat cu Mirela care mi-a ținut mie locul, apoi a rămas ea însărcinată, apoi m-am întors eu și am rămas iar însărcinată”, a spus Simona Gherghe, la Acces Direct.

În curând, Simona va deveni ammă pentru a doua oară. La începutul anului, Simona Gherghe a anunțat cum se va numi băiețelul ei. „Şi la mine în familie sunt mulţi sărbătoriţi. La mulţi ani tata, care este Ioan, la mulţi ani, mămaie, care este Ioana… şi la mulţi ani, bebe! O să fie Ioan. Unul dintre nume este Ioan, ca să păstrăm tradiţia în familie”, a dezvăluit Simona Gherghe la „Acces Direct”.

