Ce face Adela Popescu în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda. „Îmi spune cât de greu îi este”

Adela Popescu i-a dat peste nas soțului, după ce acesta i-a mărturisit că îi este greu în Thailanda. Actrița a explicat că fiul ei, Alexandru, va pleca în tabără și trebuie să-l ducă la autocar. Apoi ea a fost invitată la un post de radio alături de Elena Gheorghe, urmând ca mai târziu să-și ia ceilalți doi băieți de la școală și grădiniță.

„Astăzi, Alexandru pleacă în tabără. Beau cafeaua în liniște, apoi îl duc la autocar, merg cu @elenagheorgheofficial la radio, mă întorc să îi duc pe ceilalți doi la școală și grădiniță, fug la machiaj și la o filmare. Apoi intenționez să zac pe canapea așa cum îmi place mie. Și toate astea în timp ce @raduvalcan îmi spune cât de greu îi este în Thailanda“, a scris Adela Popescu în mediul online.

Filmările pentru noul sezon „Insula Iubirii” au început în paradisul thailandez, iar primele imagini făcute publice surprind deja vibe-ul exotic. Soarele și plajele promit deja un sezon plin de surprize și momente memorabile.

”Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație, atât de așteptată – începem!

Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”, a transmis Radu imediat ce a ajuns în Thailanda.

