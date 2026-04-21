Competiția Survivor 2026 se apropie cu pași repezi de final, iar clasamentul începe să joace un rol esențial în stabilirea ierarhiei generale. Bazat pe rezultatele cumulate din toate edițiile de până acum – numărul de victorii și meciurile disputate – topul reflectă performanțele reale ale concurenților în lupta pentru marele trofeu.

Deși filmările s-au încheiat deja pe 14 aprilie, în Republica Dominicană, telespectatorii vor vedea finala abia peste câteva săptămâni. Cel mai probabil, ultimul episod va fi difuzat de Antena 1 la finalul lunii mai sau începutul lunii iunie.

Liderul clasamentului: Gabi Tamaș

Pe primul loc în clasamentul general se află Gabi Tamaș, reprezentant al echipei Faimoșilor. Acesta a avut o evoluție constantă și solidă, reușind să obțină 65 de victorii din 94 de meciuri disputate. Cu un procentaj impresionant de 69,15%, Gabi Tamaș își menține poziția de lider și devine unul dintre principalii favoriți la câștigarea competiției.

Lupta strânsă pentru premiul cel mare la Survivor

Pe locul al doilea se află Alberto Hangan, din echipa Războinicilor, cu 51 de victorii din 77 de confruntări și un procentaj de 66,23%. Diferența față de lider nu este foarte mare, ceea ce îl menține în cursa pentru prima poziție.

Podiumul este completat de Aris Eram, reprezentant al Faimoșilor, care a acumulat 44 de victorii din 73 de meciuri, atingând un procentaj de 60,27%. Performanța sa constantă îl plasează printre cei mai competitivi concurenți ai sezonului.

Clasamentul continuă să evidențieze concurenți puternici, care au demonstrat rezistență și determinare în probele dificile. Bianca Stoica se remarcă printr-un procentaj de 58,46%, menținându-se constant în partea superioară a clasamentului.

De asemenea, Lucian Popa, din echipa Războinicilor, are un procentaj de 55,95% și impresionează prin numărul mare de meciuri disputate – 84 – ceea ce reflectă o implicare constantă în competiție.

Un clasament în continuă schimbare

Deși aceste rezultate conturează deja o ierarhie clară, clasamentul nu este unul definitiv. Probele rămase pot schimba radical situația, iar fiecare victorie contează mai mult ca oricând.

Pe măsură ce Survivor 2026 se apropie de final, tensiunea crește, iar concurenții rămași în joc sunt tot mai aproape de marele premiu. Rămâne de văzut cine va reuși să își mențină forma și să își asigure locul în finală.

Motivul pentru care Gabriela Cristea a rupt legătura cu familia sa. Nu a mers nici la înmormântarea mamei sale: „Riscam să îmi iau bătaie”
