Într-o apariție surprinzătoare și plină de pasiune, Claudia Pătrășcanu a stârnit controverse în mediul online, postând imagini tandre alături de Daniel Mihai, o figură cunoscută ca fostă ispită de la „Insula Iubirii”. Fotografiile îndrăznețe au declanșat o reacție vehementă din partea fanilor, care s-au grăbit să-i felicite pe cei doi pentru aparenta lor legătură romantică.

După ce s-a separat de tatăl copiilor săi, Claudia Pătrășcanu a fost discretă în privința vieții sale sentimentale. Cu toate acestea, în ultimele zile, artista a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de Daniel Mihai, ceea ce a alimentat speculațiile privind o posibilă relație.

Cu toate acestea, Claudia Pătrășcanu a clarificat rapid situația. Conform declarațiilor artistei, relația dintre ea și Daniel Mihai a fost strict profesională. Cei doi au colaborat pentru realizarea unui videoclip pentru noua ei piesă, iar Daniel Mihai a fost ales pentru a interpreta un personaj important în cadrul producției.

„Relația mea cu Daniel a fost strict profesională. Ne-am cunoscut cu o zi înainte de filmări, a fost inițiativa lui, asta pentru a nu întâmpina neplăceri în ziua filmărilor. A fost un lucru bun deoarece rolul nostru de îndrăgostiți în videoclip avea să fie dificil pentru mine, poate chiar pentru amândoi”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.

Artista a subliniat că alegerea lui Daniel Mihai pentru videoclip a fost pur și simplu bazată pe cerințele artistice ale proiectului și că nu există nicio implicație romantică între ei. Claudia Pătrășcanu a menționat în mai multe rânduri că dorește să își protejeze viața sentimentală și să fie mai discretă în privința relațiilor sale personale.

„Da, eu l-am ales pe Daniel, nu îl știam personal, dar înainte de filmări am primit mai multe fotografii cu diferiți tipi de la agenții de modelling, chiar actori. Daniel era diferit, genul de bărbat latin, cu părul mai lung, zâmbea frumos și e sportiv, potrivit cerințelor noastre. Am apreciat că a acceptat să-mi fie alături în clip și că și-a anulat chiar zborul unei plecări”, a mai zis artista.

Daniel a invitat-o pe Claudia Pătrășcanu în Grecia, iar artista se gândește deja să filmeze un videoclip acolo. „În ziua filmărilor, Daniel a inițiat distracția, am glumit, am râs foarte mult și asta ne-a ajutat să ne împrietenim și să facem ca acest clip să iasă superb. Am legat o relație de prietenie, cel mai probabil următorul videoclip îl voi filma pe barca lui, în Grecia, că tot m-a invitat atât pe mine, cât și întreaga echipă”, a mai zis cântăreața.

Fosta soție a lui Gabi Bădălău a anunțat că noua melodie va fi lansată înainte de Ziua Îndrăgostiților și abia așteaptă să vadă reacția fanilor ei.

„Înainte de Ziua Îndrăgostiților va fi lansată melodia INIMI❤️ și bineînțeles videoclipul. Piesa este compusă de Emilian. Clipul este realizat de Cezara Pop, Elena Cerebela și Nadine, o echipă de femei puternice! Este o poveste de dragoste cu năbădăi”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

