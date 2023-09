Deși au trecut mulți ani de când nu mai formează un cuplu, iar Gabi Bădălău și-a refăcut viața alături de Bianca Drăgușanu, Claudia Pătrășcanu susține că fostul soț o terorizează. Cântăreața a declarat că omul de afaceri nu o lasă să își desfășoara activitatea și muncește cu greu din cauza a ceea ce ar face el atunci când ea este plecată la concerte.

„Nu am voie să muncesc. Am fost la un concert sâmbătă, la Constanța. Dar copiii au rămas cu mama. Mi-a dat patru vocale în care urla și mă abuza. Mă hărțuiește. De cinci ani face asta. Dacă aș depune la instanță aceste mesaje, așa cum mi s-a sugerat, lumea ar fi șocată. Eu după el nu am voie să fac nimic, nici să fiu plecată.

Niciodată nu-mi voi dori însă ca tatăl copiilor mei să ajungă rău, pentru ca asta înseamnă ca și copilul să sufere. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere ca să pot să muncesc”, a declarat Claudia Pătrășcanu în exclusivitate pentru cancan.ro.

„Copiii nu pot trăi până la 24 de ani cu 300 de lei pe lună, e batjocură”

Artista și-a înscris băieții la o școală privată din Constanța, pentru că asta a fost dorința tatălui lor. Copiii Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău sunt pasionați de sport, astfel că mama sa i-a înscris la fotbal și tenis.

Recomandări REPORTAJ. Ucraineana care face tururi ghidate pentru refugiații de la noi: „Unii aveau prejudecăți față de România, ca mulți alți europeni”

„Nicolas (nr. fiul său cel mic) și-a dorit să facă un pas mare, să joace la Academia Hagi. L-am transferat. El este foarte talentat. Au trei-patru antrenamente pe săptămână. De la 6 ne trezim. Taică-su nu înțelege. Cel mare își dorește și el, face tenis. Dar îi demoralizează, nu vrea să-i susțină. Îi este greu să vină la Constanța, să stea cu ei. În week-end-uri trebuie să meargă la meciuri. Dar nu-l interesează. Copiii au doar susținerea mea să facă ceea ce-și doresc.

Școala le-o plătește, el a vrut la privat. Dacă nu, îi scoatem și îi dăm la stat. Dar ei nu pot trăi până la 24 de ani cu 300 de lei pe lună, e batjocură, e sub orice critică. Dar dacă atâta a considerat el”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Claudia Pătrășcanu susține că tot ce dorește este să aibă parte de liniște, iar cei doi copii să se poată dezvolta într-un mediu frumos și sănătos pentru ei. Vedeta vrea să stea departe de scandal, astfel că spune că păstrează discreția de dragul băieților săi.

Recomandări 2 Mai, Crevedia, chiar #Toțiștiam. Incompetența și heirupismul statului, dar și ceea ce noi nu am făcut

„Copiii devin ceea ce le transmit mamele și părinții. Mama are un rol important în viața unui copil. De aceea eu mereu încerc să fac fapte bune, să fiu înțeleaptă, pentru ca ei asta să absoarbă de la mine.

Am cerut consiliere psihologică pentru copii, mi-au respins-o. Ei trec prin anumite situații dificile.

Îmi doresc să-și vadă fiecare de viața lui. Eu tac pentru copiii mei, nu mai vreau să fiu implicată în scandaluri declanșate de ei. Fac totul prin Protecția copilului care m-a ajutat să iau legătura cu ei atunci când au fost la tatăl lor”.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Scandal URIAŞ la înmormântarea soţilor morţi la Crevedia! GESTUL primarului, halucinant. Oamenii s-au revoltat

Viva.ro Imagini rare cu Viorica Dăncilă și soțul ei. Cum s-au îmbrăcat ca să meargă la supermarket. Credeau că nu îi vede nimeni

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO Lidia Fecioru a dezvăluit care e planta pe care toate femeile trebuie să o aibă în casă. Aduce liniște și armonie

Știrileprotv.ro Accident înfiorător pe „Șoseaua Morții” după o depășire imprudentă. Șoferul a murit pe loc, alte două persoane au fost rănite

Observatornews.ro "Era vizibil în stare de șoc". Un român a dispărut din senin într-o pădure din Germania, apoi a reapărut brusc după 3 ore: n-a ştiut să spună ce-a păţit

Orangesport.ro OUT de la Farul după eliminarea din Conference! Gică Hagi a început curăţenia după ratarea visului european

Unica.ro Jennifer Dumitrașcu, din serialul 'Îngerașii', de nerecunoscut la 21 de ani! Face ravagii cu frumusețea ei!