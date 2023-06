În 2020, când a participat la „Chefi la cuțite”, Claudia Radu avea peste 150 de kilograme. Cu ajutorul unui regim alimentar echilibrat și cu mult sport, ea a reușit să dea jos 60 de kilograme, acum cântărește aproximativ 93 de kilograme.

Claudia Radu: „Începutul e foarte greu”

A renunțat și la unele alimente din dieta ei, nu mai consumă carbohidrați, dar nici lactate. „Nu pot să zic că am renunțat la anumite alimente dintr-odată. De exemplu, acum am renunțat la carbohidrați. Neavând carbohidrați, corpul este obligat să își mănânce grăsime pe post de energie. Fac și sală.

Începutul e foarte greu, e vorba de mindset. În momentul în care tu îți pui în cap eu trebuie să slăbesc nu te mai oprește nimic. Eu am intrat într-o echipă de nutriționiști, în momentul de față mă specializez în nutriție.

Vreau să ajut cât mai mulți oameni și am avut parte de foarte mult suport. În momentul de față nu am voie lactate. Lactoza se transformă în zahăr în sânge și nu te ajută cel mai mult”, a mărturisit Claudia Radu la Antena Stars, conform Fanatik.

Pe Instagram, ea își ține fanii la curent cu tot ce face. Claudia Radu a arătat acum câteva luni și cum se antrenează în sala de fitness.

Într-o altă postare, Claudia Radu de la „Chefi la cuțite” și-a pozat masa. A preparat o salată cu multe legume. „Mai mâncăm și noi ceva?? Nu de alta, dar degeaba ne înghesuim noi la sală, dacă nu mâncăm corect.? (…)

Nu numai că e vegană, dar are toți macronutrienții de care organismul are nevoie (proteine, carbohidrați și grăsimi, toate de calitate), iar gustul e SENZAȚIONAL”, a transmis ea.

Claudia Radu de la „Chefi la cuțite” se pregătește să devină nutriționist

După ce s-a ambiționat să slăbească, fosta concurentă de la show-ul culinar de la Antena 1 are acum un alt vis măreț. Claudia Radu studiază și se pregătește intens să devină nutriționist. „A explodat grenada din gușă, nu alta. ??? Am gătit două rețete delicioase și sănătoase și am discutat din nou despre programul de slăbire pe care îl urmez și care dă rezultate uimitoare.

Am -33 kg până în prezent și am scăzut 6 măsuri la haine??? Iar kg remodelate pe masa musculară deja le-am pierdut numărătoarea, să tot fie 7-8 kg. ? Și pentru că știu cum e să te lupți cu kg în plus toată viața, în prezent urmez și un curs de nutriție pentru a deveni nutriționist acreditat și pentru a ajuta cât mai mulți oameni în situația mea. ?

Am deja alături de mine câteva persoane care au rezultate uimitoare, se simt extraordinar și nu fac foamea pentru a arăta bine.? Aștept alături de mine pe oricine dorește să aibă grijă de sănătatea sa, să fie plin de energie tot timpul și să ajungă la cea mai bună formă. ??? Aveți grijă de voi, sănătatea este o alegere!?”, este mesajul transmis de Claudia Radu pe Instagram acum câteva luni.

