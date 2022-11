„Eu sunt un caz norocos. Sunt foarte norocoasă de mama soacră, Edi are niște părinți superbi. Sunt atât de buni la suflet și de minunați, sunt exact ca părinții mei. Îi iubesc ca pe părinții mei.

Mă bucur de fiecare dată când îi văd. Edi are o surioară superbă, mai mică, bineînțeles și îmi e foarte ciudat să o numesc cumnată, pentru că are 5 ani aproape. Mă bucur foarte mult că am norocul ăsta de socrii și îi consider și eu ca a doua pereche de părinți”, a declarat Cleopatra Stratan, potrivit Wowbiz.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Sora lui Edi cântă și ea, ascultă și piesele noastre și pe ale altor artiști, dar fredonează non-stop. Văd și ce postează mama soacră, o văd și eu prin casă, pe unde mergem, tot fredonează și ascultă muzică.

E foarte bine, e normal, având un frate cântăreț, era cumva inevitabil să nu fie așa, dar cine știe ce i-o plăcea când o mai crește. Dacă o vrea să meargă pe muzică, noi suntem aici, o ajutăm.

Dacă nu, o să o susținem în ceea ce vrea să facă și asta e valabil și la fratele meu. Pe măsură ce crești îți dai seama că poate îți plac alte lucruri. Dacă nu ai o bază în ceva anume, poți să te ramifici în absolut orice.

Asta i-am spus și lui Cezar. Dacă o să vrei în viața asta să faci muzică, fă. Dacă vrei să faci matematică, că poate asta îți va plăcea, poftim. Important e să faci ce îți place și ce te face fericit.”, a mărturisit Cleopatra Stratan.

