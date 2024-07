În cadrul unui interviu, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au vorbit deschis despre afacerea lor cu haine. Cleopatra Stratan recunoaște că proiectul lor în modă necesita mult timp, implicare și dedicare, resurse de care cei doi nu dispun.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Nu mai avem colecția de haine, a fost așa să zicem o probă, ceva pe care noi am vrut să-l facem. Se pare că a fost mai mult sau mai puțin… Cumva ne-am băgat pe o zonă, pe care nu o cunoaștem atât de bine și am zis totuși să ne ocupăm de businessul nostru care este muzica până la urmă. Asta a fost așa ca o idee.”, a spus Cleopatra pentru Ciao.ro.

De asemenea, Cleopatra Stratan a recunoscut că le-a fost foarte greu să se impună în industria fashion, mai ales din cauza bandurilor deja existente, dar și a concurenței.

„Pur și simplu e foarte greu să te bați cu branduri care deja există pe piață de ani de zile și noi am venit cu ceva nou, cu altceva. În momentul în care oamenii sunt obișnuiți cu anumite branduri, e mai greu să le aduci ceva nou în față.

Recomandări Criminali în serie, din tată în fiu. De ce Ion Rîmaru a strigat, înainte de a fi împuşcat: „Tata e vinovatul, să fie adus aici tata!”

Am făcut-o mai mult și pentru noi, am vrut să încercăm și înseamnă că nu ne merge cu fashionul, am zis: merge pe muzică!”, a mai spus Cleopatra pentru Ciao.ro

E greu, e foarte greu, da. E greu cu hainele. Facem ce facem și tot la muzică ne întoarce. Asta o facem cel mai bine. Asta ne iese, ce să facem”, a completat Edward Sanda.

Urmărește-ne pe Google News