Piesa, o baladă sensibilă, care transmite emoții profunde și sentimente de iubire necondiționată, are și un videoclip care descrie povestea unui cuplu care simte iubirea în toate formele ei: momente de fericire, provocări și regăsire.

Despre această nouă melodie, Cleopatra Stratan ne-a vorbit la finalul lunii februarie, afirmând la acea vreme că piesa „Locul tău” ar fi urmat să fie lansată chiar de Dragobete. Planul inițial nu a ținut, așa că noua melodie a fost lansată la mijlocul lunii martie.

Acum, Cleopatra Stratan a oferit un nou interviu pentru Libertatea, afirmând că are o surpriză pentru public, dar că nu poate oferi prea multe detalii. A spus însă că are legătură cu piesa „Ghiță”, care a făcut-o celebră pe când avea doar câțiva anișori.

„Am o surpriză pentru public legată de «Ghiță», dar nu pot da mai multe detalii. Toate la timpul lor! Am multe planuri care sunt în desfășurare, dar veți afla de ele când va fi cazul. Legat de colaborările muzicale nu am programat nimic, dar las lucrurile să se întâmple și sunt deschisă”, a spus Cleopatra Stratan în exclusivitate pentru Libertatea.

Frumoasa cântăreață a vorbit și despre Cezar Stratan, fratele ei mai mic. Acesta a cochetat și el cu muzica, însă de câțiva ani nu a mai lansat nicio melodie nouă.

„Cezar crește, are 16 ani și e mai înalt decât mine! Este la liceu și mai are puțin până termină. Îi place muzica, doar că este la etapa la care are mai multe hobby-uri și va alege singur ce vrea să facă în viitor. Eu îl susțin, orice ar face”, a mai afirmat Cleopatra Stratan în exclusivitate pentru Libertatea.

