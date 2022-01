La finalul anului trecut, Codin Maticiuc a lansat controversata carte „Dresor de lei și fraieri. Viața lui Nuțu Cămătaru”, care s-a vândut integral din două tiraje, iar un al treilea tiraj, de 10.000 de exemplare, este deja pe piață. „Nu vreau să mă laud, dar simt că această carte, din care s-au dat aproape 50.000 de exemplare, își va dubla numărul exemplarelor vândute, cel mai târziu în această vară!”, a declarat Codin Maticiuc pentru playtech.ro.

Actorul are de gând să scoată și al patrulea tiraj, asta după ce cartea sa cu Nuțu Cămătaru se vinde în aproximativ 100 de exemplare pe zi. „Am scos al treilea tiraj, de 10.000 de exemplare, imediat după Anul Nou, însă din datele mele bate la ușă un al patrulea tiraj. Vând în medie circa 100 de cărți pe zi. Nu știu câte tiraje vor fi în total, dar am decis să nu mai vin cu tiraje mai mari de 10.000 de exemplare, fiindcă nu am reușit încă să găsesc tipografia care să-mi ofere anumite bonificații pentru un prag ridicat al tirajului”, a adăugat el.

O parte din banii câștigați din vânzarea cărții ajung la Nuțu Cămătaru. Codin Maticiuc a semnat un contract cu acesta, însă nu a vrut să dezvăluie care este procentul. „Am un contract clar cu el, așa că o bună parte din bani merg la el. Nu vă pot spune procentul sau suma, fiindcă este strict confidențial!”.

Motivul pentru care Codin Maticiuc nu vrea să doneze banii

Toată lumea știe că actorul se implică mereu în proiecte de caritate și donează mulți bani pentru spitale, însă de data aceasta el nu are de gând să doneze acești bani. Deși mulți s-ar fi așteptat să doneze câștigul avut în urma cărții cu Nuțu Cămătaru, Codin Maticiuc are de gând să se distreze cu acești bani. El a mărturisit că nu vrea să doneze banii din vânzarea cărții „Dresor de lei și de fraieri. Viața lui Nuțu Cămătaru”, pentru că ar putea fi acuzat că se folosește de banii câștigați din surse controversate.

„Fiecare leu obținut din această carte va fi cheltuit pe distracții. Sau pe nevoi absolut personale, fără să aibă nici cea mai mică legătură cu proiectele mele de caritate. Nu schimb nimic din această decizie.

Banii ăștia îi voi bea, vor fi bani doar pentru distracție la vară sau mai știu eu când! E bună și distracția omului la ceva!”, a declarat Codin Maticiuc pentru sursa mai sus menționată.

