Pe Facebook, Codin Maticiuc a scris cu emoție câteva rânduri pentru soția sa, Ana Maria, pe care o numește „liniștea inimii lui”: „Maria mea. Ana Maria. Mama la copii. Am vrut să scriu și «pofta inimii» după melodie, dar mi-am dat seama că inima n-are pofte dar deseori are neliniști groaznice și Maria mea e liniștea inimii mele. La mulți ani de Sfânta Maria!”.

Într-o altă postare, el a subliniat că soția sa a fost sărbătorită de două ori în doar câteva zile, pe 8 și 9 septembrie, de Sfânta Ana: „Ana Maticiuc. Soția mai exact. Azi e Sfânta Ana. Ieri a fost Sfânta Maria. Ea e Ana Maria. Tot luna asta e și ziua ei de naștere. Decembrie știm toți ce nenorocire și imediat vine Valentine’s Day și apoi martie cu belele ei.”

Codin Maticiuc, mesaj pentru soție și fiul vitreg

Însă emoțiile nu s-au oprit aici. Tot pe 9 septembrie, Codin Maticiuc și-a felicitat și fiul vitreg, Mario Dan Munteanu, cu ocazia zilei sale de naștere. Actorul l-a numit „băiatul lui”, chiar dacă nu sunt legați prin sânge, ci prin iubire și familie: „Azi e ziua de naștere a băiatului meu.

Băiatul meu nu seamănă cu mine pentru că l-a făcut mă-sa cu alt nene înainte să ne cunoaștem. Ca să eliminăm acest inconvenient, Dan m-a jucat pe mine mic și-n Miami Bici 1 și în 2 și am avut departamente de păr, machiaj și costume care s-au asigurat că și semănam nu doar locuim împreună, ne iubim și ne sprijinim unul pe celălalt.

La mulți ani Mario Dan Munteanu, Ilie Piciu mic pentru public și Maticiuc doar în sufletul meu!”. Astfel, ziua de 9 septembrie a fost una dublu specială pentru Codin Maticiuc: și-a celebrat soția și și-a arătat public dragostea pentru fiul său vitreg, cu mesaje pline de emoție și sinceritate.

Codin Maticiuc s-a căsătorit cu Ana Pandeli, dar nu vrea nuntă

Într-un interviu pentru viva.ro, Codin Maticiuc a vorbit despre decizia de a se căsători cu Ana Pandeli, femeia cu care are două fetițe. Actorul și-a creat o imagine de cuceritor, însă el este un mare familist și un tată implicat în creșterea celor trei copii.

Ana Pandeli a mai fost căsătorită și are un băiat din căsnicia anterioară. Codin Maticiuc are o relație foarte bună cu fostul soț al partenerei sale și chiar s-au întâlnit de câteva ori. Acum, actorul din Miami Bici a explicat care au fost motivele pentru care a decis să se căsătorească cu Ana Pandeli, deși nu avea în plan să facă acest pas.

„Nu, a fost ceva din niște motive practice, administrative, să nu mai mergem cu tot felul de declarații pe la granițe când ne întrebau: «Dar pe copil de ce-l cheamă așa, pe tine așa, pe ălălaltu…». Și-atunci am zis: «Bă, hai să fim cât mai mulți Maticiuci și să ne fie mai ușor!». Dacă-mi plăcea procesu, făceam procesu cu nuntă, cum se face, nu mă duceam la un birou administrativ”.

Cu toate acestea, Codin Maticiuc a mărturisit că este dispus să facă nunta, dacă soția lui își va dori acest lucru. „Asta am zis-o mereu. Am zis-o și înainte de această mișcare administrativă pe care am făcut-o. Am zis: «Bă, dacă ea-și va dori vreodată, fac nuntă de care vrea ea. De-aia de urăsc eu cel mai mult. Cum urăsc eu cel mai mult, așa fac»”.

