Fondat de basistul și producătorul Alex Calancea, unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni de peste Prut, proiectul Lupii lui Calancea reinterpretează folclorul într-o manieră contemporană, cu multă energie de scenă și aranjamente complexe.

Un element definitoriu pentru Lupii lui Calancea este colaborarea cu artiști din zone diferite: de la soliști de muzică populară până la instrumentiști clasici sau voci tinere. Printre colaborările notabile se numără cele cu Surorile Oșoianu, Guz sau Nicolae Botgros.

În ultimii ani, Lupii lui Calancea a cunoscut o creștere rapidă, reușind să atragă atât public tânăr, cât și iubitori de folclor autentic, fiind considerat unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale din Republica Moldova.

Iar acum Alex Calancea a stat de vorbă cu Libertatea despre modul în care s-a dezvoltat proiectul și cum a reușit să stea conectat cu fanii într-o eră dominată de inteligența artificială, în care gusturile se schimbă de la o zi la alta.

Artistul a avut curaj să se întoarcă la esență

„Este rodul unei munci care a venit în timp, pas cu pas, prin alte proiecte, prin căutări și transformări. De la etapele de început, de la proiecte ca Alex Calancea Band, până la ceea ce a devenit astăzi Lupii lui Calancea, a fost un drum de construcție și de înțelegere.

Cred că originalitatea noastră vine din faptul că nu am inventat ceva nou din nimic, ci am avut curajul să ne întoarcem la esență: la poveștile vechi, la ceea ce am auzit de la bunici și de la părinți, la acel filon autentic care există în noi. Și am încercat să le aducem mai departe într-o formă în care omul de azi să le poată simți. Nu doar să le audă, ci să le trăiască! Acolo s-a produs legătura: între trecut și prezent.

Generațiile se schimbă, gusturile se schimbă, dar există ceva care rămâne neatins: muzica și arta. Atunci când îți iubești meseria și ești sincer pe scenă, se creează o legătură firească între artist și public. O transmitere care nu ține de timp, de trenduri sau de tehnologie. A existat de mii de ani și continuă să existe.

Trăim într-o perioadă în care totul accelerează: inclusiv prin inteligența artificială și prin ritmul tot mai intens al lumii. Dar, dincolo de toate acestea, va rămâne mereu actul artistic autentic. Va rămâne artistul care are ceva de spus. Și omul care vine să simtă”, a spus Alex Calancea, în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că de-a lungul timpului a interpretat diferite stiluri muzicale, am fost curioși să aflăm care gen este cel mai apropiat de sufletul lui Alex Calancea.

„Am trecut prin multe lumi muzicale. Am cochetat cu jazz-ul, apoi cu rock-ul, apoi cu diferite fuziuni: clasice, simfonice, populare, alături de orchestre și de mulți artiști vocali. Dacă vorbesc despre mine ca bas-chitarist, rămân foarte apropiat de muzica instrumentală, de albumele mele de bas, precum «Basul Capricios» și «Basul Folcloric», acolo unde simt cel mai direct vibrația instrumentului.

Dar fuziunile… toate îmi sunt dragi! Sunt momente în care, alături de Lăutarii lui Nicolae Botgros, te trezești parcă în mijlocul unei nunți vechi sau într-o horă de sat. Alteori, în zona simfonică, îmbrăcăm folclorul într-o haină mai amplă, într-o viziune apropiată de spiritul lui George Enescu, aducându-l mai aproape de urechea ascultătorului de azi. Apoi sunt fuziunile cu Baletul Național Joc, unde nu doar cântăm, ci și dansăm, o provocare nouă, un alt limbaj artistic… Sau întâlnirile cu Surorile Oșoianu, unde rădăcina se simte cel mai profund.

Toate aceste direcții se adună într-un punct, în rock-opera coregrafică Voievod, unde se regăsesc și colaborările cu Guz, Baletul Național Joc și Surorile Oșoianu, într-o construcție amplă ce trece prin istorie și mit. Toate îmi sunt dragi, pentru că în fiecare s-au pus suflet și muncă. Și, poate cel mai important, pentru că publicul vibrează împreună cu noi”, a mai spus în exclusivitate pentru Libertatea fondatorul proiectului Lupii lui Calancea.

Lupii lui Calancea, concert la Arenele Romane din București

Pe 28 mai 2026, la Arenele Romane din București, Lupii lui Calancea vor susține un concert, iar artistul ne-a dezvăluit că pregătește multe surprize pentru fani.

„În luna mai, la Arenele Romane, pregătim un concert aparte: Pădurea Domnească. Este pădurea copilăriei mele. Un loc plin de mister și povești. Un album de balade moderne cu rădăcini vechi. După Voievod, am ales această întoarcere la esență. Pe 28 mai vă invităm în Pădurea Domnească!

Pregătim un spectacol mare și probabil un casting pentru voci noi. Dar cel mai aproape de suflet rămân concertele simple, cu Lupii. Acolo suntem vii. Vine vara și ne reîntâlnim cu haita”, a încheiat Alex Calancea interviul pentru Libertatea.

