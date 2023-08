Stiri Mondene Codin Maticiuc, despre experiența de a fi tată a trei copii. „Eu am trecut prin tot felul de faze” de Livia Lixandru . Actualizat Joi, 31 august 2023, 11:22

Codin Maticiuc, în vârstă de 42 de ani, are două fetițe cu Ana Pandeli, iar partenera lui mai are un băiat din prima căsnicie, cu care actorul se înțelege foarte bine. De altfel, el spune că are trei copii, nu doi și asta pentru că îl cunoaște pe băiat de când acesta avea 4 ani. Codin a vorbit despre cum este el ca tată.