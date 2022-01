Smaranda Știrbu are 20 de ani și este studentă în anul II la Facultatea de Medicină Carol Davila din București. De trei ani are o relație cu Selly, celebrul vlogger care la doar 18 ani a reușit să facă primul milion de euro. Tânăra este o prezență discretă, însă se implică în proiectele iubitului ei atunci când acesta are nevoie de ajutorul ei.

Iubita lui Selly joacă în cel mai nou film al acestuia, „Tabăra”, iar banii pe care i-a câștigat în urma proiectului a decis să-i doneze. Codin Maticiuc a fost impresionat de gestul făcut de Smaranda Știrbu și i-a mulțumit public pentru donația pe care a făcut-o pentru spitale.

„Ea este Smaranda Știrbu. Este studentă la Medicină, este actriță în filmul Tabăra și este iubita lui Selly. Pentru că Smaranda nu se consideră actriță și pentru că este și o superfată, și-a donat toate câștigurile din film (film aflat pe locul 1 în box office) pentru #spitalepublicedinbaniprivati. Mulțumesc, Smaranda, știam eu că Smarandele sunt supermișto! Iar voi puteți merge să vedeți Tabăra cât se află încă în cinematografe, un film românesc cu oameni implicați în socialul din România”, a scris Codin Maticiuc pe una dintre rețelele de socializare.

Smaranda Știrbu se pregătește să devină medic, iar pentru a intra la această facultate a învățat extrem de mult. Tânăra a fost în aceeași clasă cu Selly, la Craiova, iar cei doi s-au mutat împreună în București. Iubita lui Selly a obţinut note foarte mari la examenul de Bacalaureat. La Limba şi literatura română un 10 perfect, la Matematică a avut 9,80, iar la Biologie 9,70. Media finală a acesteia este de 9,83, spre deosebire de iubitul ei, care a obținut media 9,60.

„Sunt mândră că reușesc să susțin așa cum pot cauza lui Codin și îi încurajez pe toți cei care vor și pot să doneze la *8845. Eu nu sunt actriță, nici influencer, ci mă pregătesc să devin medic și pot să vă spun că sistemul medical din România are nevoie de o reformă, are nevoie de aparatură performantă și are nevoie să le ofere pacienților tratamente la standarde europene.

Sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a juca într-un film, pentru prima dată în viața mea. A fost o experiență uimitoare, echipa a muncit foarte mult să realizeze acest film, o producție care a intrat pe primul loc în box office-ul românesc, iar eu mă bucur că pot dona banii câștigați de mine din acest proiect cauzei lui Codin Maticiuc de a renova Spitalul Fundeni, din bani privați.“, spune Smaranda.

Filmul „Tabăra”, care a avut premiera în cinematografe pe 31 decembrie, a înregistrat, după primul weekend de la lansare, 65.000 spectatori în cinematografe, lucru ce îl pune pe locul 1 în box office-ul românesc al weekendului respectiv. Producția românească, ce îl are pe Selly în rol principal, a depășit Matrix Resurrections, care a avut un total de 60.000 de spectatori din ziua lansării sale și Spiderman No Way Home.

„Tabăra” este a treia producție cinematografică Viva la Vidra lansată, după „5GANG: Un altfel de Crăciun” (2019) și „Miami Bici” (2020).



