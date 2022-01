Producția românească, ce îl are pe Selly în rol principal, a depășit Matrix Resurrections, care a avut un total de 60.000 de spectatori din ziua lansării sale și Spiderman No Way Home.

„Vreau să le mulțumesc celor care au mers la cinema și au dat o șansă producției TABĂRA. Mă bucur că în această perioadă de pandemie, în condițiile de 50 la sută capacitate în cinematografe, comunitatea noastră a vrut să vadă filmul. Mulțumesc fiecărui spectator în parte și sper că le-a plăcut TABĂRA cel puțin cât ne-a plăcut nouă să-l facem”, spune Selly.

Filmul TABĂRA este a treia producție cinematografică Viva la Vidra lansată, după „5GANG: Un altfel de Crăciun” (2019) și „Miami Bici” (2020).

