De Denisa Macovei,

De când avea 23 de ani, Codin Maticiuc visa la ziua în care își va strânge copiii în brațe, însă, în momentul în care s-a născut fiica lui, Smaranda, nu a avut parte de timpul preconizat, fiind implicat în tot felul de proiecte. Acum, când micuța a împlinit primul an de viață, Maticiuc i-a scris un mesaj emoționant prin care își cere scuze că nu i-a oferit atenția pe care o merita.

„Te-ai născut acum un an și parcă nu-mi vine să cred prin câte am trecut împreună. Ți-ai dat seama deja că numele tău, Smaranda, este numele bunicii tale și acum că poți să citești rândurile astea sigur ai înțeles și de ce îmi doresc atât de mult s-o moștenești încât am forțat un pic ursitoarele în direcția corectă. Te-ai născut la Miami pentru că tatăl tău muncea la Miami Bici, un film pe care o să-l vezi cândva dar mai ai de așteptat, domnișoară. Când ai împlinit o lună te-ai întors în țară și ai stat aproape o lună fără mine. M-am întors și am recuperat. Ți-am schimbat chiar și unul-două scutece mai mult cât să pot să mă cert cu tine pe tema asta mai târziu când vei fi total nerezonabilă. Vreau să-ți spun că nu cred că a existat vreun copil mai vesel și plin de zâmbete ca tine anul ăsta”, i-a scris Codin.

Izolat alături de familia lui, producătorul filmului „Miami Bici” profită la maximul că s-au suspendat filmările și mai ales că s-au închis cluburile, așa că recuperează toate zilele în care nu a fost alături de micuță. „Îți recunosc că n-am stat cu tine. Am și muncit mult acest an între Miami Bici, un proiect TV, o carte la care muncesc de doi ani și câteva filme. Doar că nu e o scuză, că doar am avut timp și de Neversea și de TIFF, și de Untold. Îmi pare rău că n-am ajuns cu tine la munte și că la mare când mergeai tu pe plajă dis de dimineață cu mămica, veneam și eu matol direct de la festival. Cu trei săptămâni înainte să împlinești primul tău an ceva s-a întâmplat, de care am să-ți povestesc cândva. Acel ceva m-a obligat să petrec mai mult timp cu tine. Am stat în casă amândoi mult mai mult ca deobicei. Te-am observat mai bine. Mi-ai zâmbit ca deobicei și de data asta am avut timp să-ți zâmbesc înapoi”.

