Pe 1 ianuarie este ziua lui Ion Maticiuc, motiv pentru care Codin i-a transmis un mesaj emoționant. Actorul mărturisește că este mândru de realizările tatălui său și nu știe dacă va ajunge la nivelul său. Își apreciază enorm tatăl și speră ca într-o zi copiii săi să-l privească la fel cum el își privește tatăl. Codin Maticiuc a precizat că îi poartă mult respect tatălui său.

„Te urăsc, tată.

Astăzi, de ziua ta, vreau să-ți spun că te urăsc, tată. Te urăsc că ai ridicat ștacheta atât de sus. Măcar mama are niște calități imposibile la care nici măcar nu visez să ajung și m-am obișnuit cu asta. Dar tu? Cel cu care mă comparam în fiecare an și nu știam pe unde să scot cămașa.

La 33 de ani erai cel mai tânăr ambasador român, eu scoteam o carte despre cluburi și f^%$t. Apoi ai construit un business, o familie și o casă. Am o familie frumoasă și eu, un business cu care mă chinui să supraviețuiesc și locuiesc într-o casă construită de tine. Ai construit un orfelinat cu 2,5 milioane de euro. Cred că anul acesta abia voi renova îndeajuns de multe spitale încât să egalez această sumă.

Îți mulțumesc ție și lui Dumnezeu că nu ai produs, scris și jucat în filme.

Voi trece linia acea dintre ură și dragoste înapoi abia când voi fi sigur că ai mei copii mă vor privi și pe mine măcar cu jumătate din admirația și respectul cu care eu mă uit la tine.

Te urăsc tată, foarte mult te urăsc!”, a scris Codin Maticiuc pe Facebook.

Codin Maticiuc, despre realizările din 2022

Înainte de încheierea anului, actorul din serialul „Clanul” a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care a spus care sunt toate realizările sale din 2022. Anul trecut, Codin Maticiuc a devenit tată pentru a doua oară și a jucat în serialul de la PRO TV. De asemenea, el a continuat cu campaniile pentru spitale.

„Nu-mi permit mai mult.

Stau mereu la final de an și mă gândesc ce am făcut cu zilele lui. Sau ce n-am făcut. Sau ce am trăit fără vină sau merit.

Anul ăsta a venit Ilinca la mine. A intrat în viața mea și am știut două lucruri. O să fiu mort după ea și o să-mi fie stânca vieții mele. Nu știu de ce simt asta, nu știu de ce pun poate și un fel de presiune pe ea. Poate pentru că mi se pare că seamănă cu Ana, mai mult decât cu mine. Poate pentru că o am pe Smaranda și știu ce înseamnă dragostea irațională. Oricum ar fi sper ca una să-mi fie liniște când cealaltă mi-e tumult. Apă și pământ, arșiță și ger.

Tot anul acesta am început și CLANUL, pentru care sunt tare recunoscător și bucuros și unde am pus multă muncă și pasiune, ca în tot ce fac în general. Atât de mult mă încântă că acest produs e urmărit și iubit, încât nu vă puteți imagina.

La fundație, în 2022, simt că m-am aruncat cu capul înainte în multe proiecte, orașe și spitale. Fix genul meu, fără planificări sau prea multă logică. Mult pe stomac, pe genul dacă ne apucăm de ele, sigur le-om și termina cândva. Simt că așa a fost. Și este. Mai mulți oameni s-au alăturat și luptă alături de noi.

Mulțumesc, Doamne, pentru Ilinca și sănătatea tuturor celor dragi.

Mulțumesc pentru CLANUL atât făcătorilor, cât și privitorilor.

Mulțumesc donatorilor, mai ales persoane fizice care donează prin sms cu textul FACEM la 8845 sau la 8864.

Un an nou mai bun să aveți, eu îmi doresc măcar la fel. Mai mult nu-mi permit să cer”.

