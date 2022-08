Codin Maticiuc este în culmea fericirii de când a anunțat că va fi tată pentru a doua oară. Iubita lui, Ana Pandeli, va aduce pe lume cel de-al treilea copil, ea mai având un băiat dintr-o relație anterioară. Actorul și partenera sa au luat decizia de a se muta într-o casă mai mare, pentru că au nevoie de mai mult spațiu.

„Muncesc și la viața personală, sunt atent și la viața profesională, la cea socială – cu spitalele publice pe care le susțin. În viața personală vine al treilea copil și atunci… dai și trage la asta. Ne-am mutat dintr-o casă în alta, se întâmplă lucruri, facem mutări. Stăm încă în cea veche, dar o pregătim pe asta nouă. Am nevoie de mai multe dormitoare. Până acum eram foarte bine, dar acum… cu încă un copil, ne mai trebuie spațiu”, a declarat Codin Maticiuc pentru Ciao.

Întrebat cum se simte Ana, actorul a spus că este totul în regulă cu ea. „Totul e ok, Doamne ajută”.

Vedeta a mărturisit că partenera sa nu prea are pofte, iar în cazul în care dorește ceva șoferul lui Codin Maticiuc este cel care va merge la supermarket.

„Nu, că am șofer. Trimitem șoferul, ce, sunt tâmpit?! (n.r. râde) Îl trimitem noaptea, ziua. Glumesc! Nu glumesc că am șofer, dar glumesc cu chestia asta… cu poftele. N-are pofte”, a spus actorul din serialul „Clanul”.

Codin Maticiuc nu a avut timp de vacanță în această vară, pentru că filmează intens pentru serialul „Clanul”, ce va fi difuzat în curând la PRO TV.

„Nu mă lasă “Clanul”. Filmăm până în octombrie. Și regula este că la fiecare jumătate a săptămânii să ne spunem programul pe săptămâna viitoare. Dar am fost săptămâna trecută la Londra, 4 zile, cu copiii, cu fetița, băiatul și soția. Am prins 4 zile de pauză de filmări și am fugit la Londra. Am dus copiii la teatru. Și aici mergem la teatru o dată sau de două ori pe săptămână, dar i-am dus și acolo. Bugetul mai mare se simte în personaje, în costume”, a povestit actorul pentru sursa mai sus menționată.

