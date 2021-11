După carte, Codin Maticiuc va realiza și un film despre Nuțu Cămătaru. A stabilit cine va juca rolul principal: „Bendeac a acceptat”

Astăzi, 24 noiembrie, cartea biografică a lui Nuțu Cămătaru, „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru”, scrisă de Codin Maticiuc apare pe piață. Acesta nu se oprește aici, are de gând să lanseze și un film pe același subiect. Nu știe însă când o să se apuce de producția propriu-zisă a acestui proiect, însă l-a ales pe actorul principal.

Codin Maticiuc și Mihai Bendeac sunt foarte buni prieteni, se pare că s-au consultat pe acest subiect, iar Bendeac va juca rolul interlopului Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru. „Am vorbit, principial, așa i-am zis: «Băi, te văd un Nuțu tânăr». Și mi-a spus că i-ar plăcea, i se pare challenging un asemenea personaj”, a spus Codin Maticiuc pentru Fanatik.

„În principiu, Bendeac a acceptat”, a mai completat autorul biografiei lui Nuțu Cămătaru.

Până la marele film despre Nuțu Cămătaru, Codin Maticiuc a anunțat că a mai lucrat la un proiect video despre interlop. Este vorba despre „Familia e familie, clanul e clan”. Urmează să îl publice curând pe YouTube. „Mai am un film. Este cu nume, prenume, subiect și predicat. Îl lansez când ajung la 50k abonați așa că dacă îl vedeți pe asta și credeți ca merită, dați un subscribe”, a spus Maticiuc pentru aceeași sursă.

„5 ani de când am intrat în lumea lui Nuțu Cămătaru”

Pe Facebook, Codin Maticiuc și-a prezentat cartea despre Nuțu Cămătaru. „Aceasta este cartea mea. O carte la care am lucrat în ultimii 5 ani. Am realizat că este un subiect prin 2014 când, aflându-mă la Miami, pe prima pagină a ziarului Miami Herald era Nuțu Cămătaru. Abia în 2017 am găsit o cunoștință comună care m-a dus la Nuțu. Am reușit să-l conving să mă lase să îi aflu povestea”, a dezvăluit Codin Maticiuc în mediul online.

Totodată, el a și explicat cum a reușit să scrie o carte despre unul dintre cei mai cunoscuți interlopi ai României. Timp de cinci ani, Codin Maticiuc a stat alături de Nuțu Cămătaru, după ce acesta și-a dat acordul, l-a primit chiar și în familia lui. „5 ani am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare, dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru «Inamicul Public Numărul Unu».

5 ani. 5 ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotrivă anturajul și dușmanii, poveștile și familia. 5 ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi. 5 ani în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina că există, narate cu lux de amănunte de liderul clanului Cămătaru”, a mai povestit Codin Maticiuc în postarea lui de pe Facebook.

