Artista a precizat că separarea a venit la scurt timp după ce ea s-a întors din Thailanda, acolo a filmat pentru show-ul de la PRO TV, însă divorțul a fost semnat la începutul lunii martie.

În podcastul lui Cătălin Măruță de pe YouTube, Codruța Filip a oferit mai multe detalii despre separarea de Valentin Sanfira.

„Valentin a încercat să se împace cu Codruța, însă ea își dorea explicații clare și răspunsuri pe care, din păcate, nu le-a primit. Deși l-a iubit din tot sufletul și l-a pus mereu pe primul loc, Codruța și-a dorit o familie mai presus de orice, acesta fiind lucrul cel mai important pentru ea. Însă, de la începutul anului, lucrurile dintre ei s-au schimbat vizibil, din păcate, ajungând la divorț”, a scris Cătălin Măruță pe Facebook, în dreptul unui clip video prin care își promovează podcastul de pe YouTube.

Astfel, se pare că Valentin Sanfira a încercat să se împace cu Codruța Filip, însă fără succes.

„A încercat de câteva ori să mă întrebe dacă nu ne mai putem da o șansă, dacă nu mai putem repara ceva, dacă nu mai putem discuta ceva. Și da, eu am fost cea care a zis de fiecare dată că vreau să vorbim și că vreau anumite explicații. Poate chiar dacă nu ajungem la un consens și poate căsnicia n-o să mai existe, măcar vreau și am nevoie ca el să fie sincer cu mine. Și răspunsurile lui erau că e simplu: «Dacă mă iubești, vii acasă, ne reluăm viața și mergem mai departe».

Păi cum să-ți reiei viața în momentul în care nu ai niște răspunsuri? Și în momentul în care ți se propune să trăiești în continuare în incertitudine… Nu știu unde s-a rupt relația, problema este că eu am iubit cu tot sufletul meu și cred că m-am dăruit cu totul. Și am fost un om pentru familie și care și-a dorit enorm ca scopul principal în viață să fie ăsta. Și eu m-am dăruit cu toată ființa mea. Eu l-am văzut mereu pe el pe primul loc, l-am pus mereu pe primul loc. Nu știu cum s-a văzut din exterior, habar nu am. Eu pot să spun doar ce am simțit și ce am oferit eu. Și mi-am pus sufletul pe tavă în fiecare moment din relația asta”, a afirmat Codruța Filip în podcastul „Acasă la Măruță”.