Când vine vorba despre copilăria ei, soția lui Valentin Sanfira nu a fost atât de deschisă. Codruța a avut parte de un moment neașteptat în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a început să plângă instant. Prezentatorul de la PRO TV i-a arătat mai multe fotografii vechi și i-a dăruit o cutie cu jucării.

„Acolo sunt acasă cu părinții mei, eram mică. De unde aveți pozele astea? Cine v-a dat pozele astea?”, a fost reacția cântăreței când a văzut imaginile.

„Nu pot să spun. Facem rost de tot!”, i-a răspuns Cătălin Măruță.

„Dar de ce faceți așa, nu mai vreau să plâng. Am venit la voi de atâtea ori în emisiune și am plâns, mă face lumea plângăcioasă și nu vreau. Pot să spun că bunicii m-au crescut. Bunicul trăiește, el este tare deștept. Am fost recent cu Valentin în Tătăruș și ne-a povestit despre toate războaiele. Are 90 de ani și de fiecare dată când mergem acasă îl găsim în grădină, face treabă”, a spus invitata.

Recomandări Violatorul celor două fetiţe din Braşov nu a fost monitorizat de poliţie, deşi era de doi ani în Registrul Agresorilor Sexuali

Printr-un video, mama Codruței a încercat să-i transmită acesteia toate gândurile ei bune și să-i mai spună încă o dată cât de mândră este de ea.

„Am păstrat câteva lucruri din copilărie, printre ele și cele două ghiozdănele pe care le-ai purtat cu drag la grădiniță, dar și ursulețul tău preferat. Știu cât de tare te va emoționa revederea lor. Îți spunem încă o dată cât de mândri suntem că ești a noastră binecuvântare”, este doar o parte din mesajul pe care mama ei i l-a transmis în direct, relatează WOWbiz.ro.

Copleșită de emoții și cu ochii în lacrimi, Codruța Sanfira a spus: „Mama este tot!”.

