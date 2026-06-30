„Se suspendă temporar, începând cu 1 iulie 2026, circulația persoanelor, vehiculelor, mărfurilor și a încărcăturilor prin punctele de trecere a frontierei feroviare (…) pe anumite secțiuni ale frontierei de stat a Federației Ruse, conform listei din anexă”, se precizează într-un decret publicat marți.

Conform listei, Guvernul rus a închis toate punctele de trecere a frontierei feroviare cu Finlanda, Estonia și Letonia. Ministerul rus de Externe a fost instruit să notifice autoritățile finlandez, estone și letone cu privire la această decizie. Totuși, Moscova nu explică motivul deciziei sale și nici durata suspendării traficului feroviar către cele trei țări.

Potrivit publicației ruse din exil Meduza, doar punctele de trecere către Estonia și Letonia erau operaționale, cele către Finlanda fiind închise în urma deciziei autorităților de la Helsinki.

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