Sistemul, aflat încă în faza de testare, permite folosirea noilor documente la medicul de familie, consultații, spitalizări sau achiziția medicamentelor compensate.

„Cardurile de sănătate vor putea fi utilizate în paralel cu noile buletine”, au declarat oficialii Ministerului de Interne.

Aceștia au subliniat că datele medicale vor fi stocate pe noile cărți de identitate, dar nu toate autoritățile vor avea acces la acestea.

Cardurile de sănătate vor putea fi folosite în paralel cu noile buletine, spun reprezentanții Ministerului de Interne.

Platforma „eSanatateaMea”, care facilitează această tranziție, a fost testată în județul Bihor.

Din 1 septembrie, utilizatorii își vor putea crea conturi, iar sistemul complet va deveni funcțional de la 1 octombrie.

Persoanele care nu își schimbă buletinele, precum vârstnicii, vor putea continua să utilizeze cardurile clasice de sănătate.

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