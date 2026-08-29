Avertizare nowcasting de la ANM

Potrivit ANM, în intervalul 29 august, ora 10.00 – 30 august, ora 21.00, cea mai mare parte din țară va fi sub avertizare de caniculă, disconfort termic și instabilitate atmosferică.

În intervalul menționat, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, astfel,

temperaturile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice, unde izolat se vor înregistra 35…36 de grade.

În Banat și Crișana, local disconfortul termic va fi ridicat, astfel, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Instabilitate atmosferică de sâmbătă după-amiază

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei de sâmbătă, 29 august, în sud-vestul țării și în zona Carpaților Occidentali, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică (29/30 august) în centrul și nord-estul teritoriului, precum și în zona de munte, iar duminică după-amiază și seara, local în Carpații Orientali și Meridionali.

Instabilitatea se va manifesta prin averse moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (rafale, în general, de 45…55 km/h) și izolat grindină

de mici dimensiuni (1…2 cm).

În intervale scurte (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp.

Cod galben de vijelii în Caraș-Severin

De asemenea, ANM a emis o avertizare de cod galben de vijelii care vizează județul Caraș-Severin.

Potrivit meteorologilor, sâmbătă, 29 august, în intervalul 10.00-16.00, local în județul Caraș-Severin vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

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