Rareș Cojoc și Claudia Dumitru și-au asumat relația în urmă cu o lună, după ce se aflase deja că sunt împreună. O perioadă, cei doi au ținut relația secretă, iar recent, modelul a publicat o imagine, în care este surprinsă în timp ce se sărută cu Rareș Cojoc.

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Claudia Dumitru urmează să împlinească 30 de ani în luna octombrie, iar Rareș Cojoc are 37 de ani.

Ce spunea Andreea Popescu despre o nouă relație după divorț

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au împreună trei copii, iar divorțul lor a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că aceștia păreau cuplul perfect.

Andreea Popescu este de părere că un bărbat divorțat cu copii își poate reface mai ușor viața decât o poate face o mamă singură.

„Eu sunt de părere că o relație trebuie ținută destul privată o perioadă bună. Dar, na, uite vezi, fiecare face cum consideră. Eu și dacă aș fi acum cu cineva, eu aș fi foarte, foarte atentă. Imaginile astea rămân.

Și copiii mei… Una este să fiu prinsă de paparazzi și una este să-mi asum o chestie publică. Adică să o postez eu, să o fac voit, la foarte puțin timp după, când sunt niște copii la mijloc”, declara Andreea Popescu în urmă cu ceva timp, pentru Spynews.ro.

Rareș Cojoc, tată full time

Rareș Cojoc este campion mondial în ringul de dans și tată full time acasă. Acesta a oferit detalii, pe rețelele de socializare, despre cum arată o zi plină din viața sa de tată a trei copii.

Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc, anunțat în primăvară, a surprins lumea mondenă. Cei doi au preferat să păstreze discreția și au explicat doar că relația lor nu mai funcționa și că au ajuns la concluzia că nu se mai iubesc. Cei doi au rămas o echipă în ceea ce privește creșterea copiilor.

Campionul la dans sportiv a precizat că nu toate zilele sunt la fel de aglomerate, însă își dorește să le ofere copiilor săi oportunități diverse de dezvoltare.