Putin: „În habitaclu e liniște”

Președintele Rusiei a condus noua Volga K50 vineri, 28 august, în timpul unei vizite la complexul auto din Nijni Novgorod, unde sunt produse noile modele Volga, relatează TASS.

„Confortabil. Foarte confortabil”, a spus Putin imediat după ce a pornit la volan.

Vladimir Putin a condus K50 de la o hală de producție la alta, având alături o reprezentantă a companiei. La un moment dat, după ce oamenii din fața mașinii s-au retras, liderul rus a glumit că probabil „s-au speriat” văzând un șofer începător la volan. După câteva zeci de secunde de condus, verdictul său a rămas pozitiv.

„Și în habitaclu e liniște, într-adevăr, e plăcut”, a spus Putin.

Noua Volga este, de fapt, foarte apropiată de Geely Monjaro

Numele este rusesc, dar originile tehnice ale mașinii sunt chinezești. Volga K50 este construită pe baza Geely Monjaro, unul dintre cele mai populare SUV-uri chinezești din Rusia. Publicația auto rusă Za Rulem descrie K50 drept o versiune localizată a Monjaro. Diferențele vizibile sunt, în principal, grila radiatorului redesenată, siglele Volga și unele schimbări de echipare și materiale.

Inclusiv dimensiunile sunt cele ale modelului chinezesc: K50 are 4,77 metri lungime, aproape 1,9 metri lățime și un ampatament de 2,845 metri. Sub capotă se află un motor turbo pe benzină de 2,0 litri, cu 238 CP și 350 Nm, iar puterea ajunge la toate cele patru roți printr-o cutie automată cu opt trepte. Accelerația oficială de la 0 la 100 km/h este de 7,7 secunde.

Motorul are și ADN tehnic Volvo: prețul începe de la 43.000 de euro

Povestea tehnică devine și mai interesantă. Motorul JLH-4G20TDB utilizat de familia Geely este descris de Za Rulem drept foarte apropiat ca arhitectură de motorul Volvo B4204T23. Legătura nu este întâmplătoare: Geely deține Volvo Cars din 2010, iar constructorii au folosit în ultimii ani tehnologii și platforme dezvoltate în cadrul aceluiași grup.

În cazul K50, rușii primesc astfel un SUV construit pe o bază tehnică deja utilizată pe scară largă. Versiunea de bază Volga K50 are un preț oficial de aproximativ 4,349 milioane de ruble, adică aproximativ 43.600 de euro.

Versiunile mai bine echipate urcă la 4,649 și 4,799 milioane de ruble, însă dealerii pot aplica reduceri. Un dealer Volga afișa, la începutul lunii august, un K50 Comfort la 3,549 milioane de ruble, aproximativ 35.600 de euro, față de prețul de listă de 4,349 milioane. Oferta era condiționată de un program de finanțare și era limitată în timp.

În prezent, site-ul oficial Volga afișează pentru unele mașini K50 Comfort un preț de circa 3,999 milioane de ruble după aplicarea unor beneficii de trade-in și creditare, adică aproximativ 40.100 de euro.

Are climatizare pe trei zone și 12 difuzoare

Echiparea este una dintre armele K50. În versiunea testată de Za Rulem, crossoverul avea climatizare pe trei zone, plafon panoramic, head-up display, încărcare wireless pentru telefon, iluminare ambientală și sistem audio Infinity cu 12 difuzoare.

Modelul are și o gardă la sol declarată de 20 de centimetri. Jurnaliștii ruși l-au testat inclusiv pe nisip și spun că modul Off-Road poate bloca ambreiajul dintre punți, ceea ce îi oferă capacități mai bune decât ar sugera aspectul de SUV de asfalt. Motorul de 238 CP și cutia automată cu opt trepte au primit și ele aprecieri pentru răspunsul rapid și lipsa șocurilor la schimbarea vitezelor.

Nu toate lucrurile au fost schimbate în bine

Testul Za Rulem a găsit și minusuri. Versiunile cu amortizoare adaptive ar fi mai rigide pe denivelări decât modelul de bază, cu suspensie pasivă. Jurnaliștii au remarcat și absența unor servicii software pe care le-ar fi dorit într-o mașină destinată pieței rusești.

În plus, protecția inferioară a motorului nu este metalică, ci din plastic, iar anumite zone de sub mașină ar putea acumula murdărie.

Rușii vor ca viitoarele Volga să fie tot mai puțin dependente de China

Deocamdată, legătura dintre K50 și Geely Monjaro este evidentă, dar planul producătorului este însă ca marca Volga să devină treptat mai localizată în Rusia. La început sunt introduse componente precum anvelopele, jantele, geamurile, bateriile și unele sisteme multimedia produse local, iar compania spune că, ulterior, vrea să localizeze componente mult mai importante.

TASS relatează că fabrica din Nijni Novgorod pregătește inclusiv producția locală a unui motor pe benzină de 2,0 litri și a unei transmisii automate cu opt trepte, programată să înceapă în 2028, iar ținta declarată este ca gradul de localizare pentru motor și transmisie să ajungă ulterior la 80%.

Până atunci însă, noua Volga K50 rămâne, în esență, un Geely Monjaro adaptat pentru Rusia, cu o siglă care încearcă să readucă în actualitate unul dintre cele mai cunoscute nume ale industriei auto sovietice.

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