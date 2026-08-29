„Ieri am împlinit 54 ani. Nu-i simt. Deloc. De când am intrat, acum 33 ani, în televiziune, auzeam mereu: De unde ai atâta energie?! Și azi mi se pune aceeași întrebare.

Așadar, ieri a fost 27 august. De dimineață, la Magic FM Romania am lansat alături de orchestra mea piesa CRED, iar mai spre seară ne-am oprit la o terasă. Lansările astea te doboară. Trebuia să ne hidratăm, nu-i așa?

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Printre picăturile de ploaie, mi-am îmbrățișat fetele mele mari, câțiva prieteni și, evident, orchestra și cu toții ne-am bucurat de răcoarea sfârșitului de august. Ei bine, de aici îmi iau eu bună parte din energie. Din zâmbetele și iubirea celor din jur și din amintirile pe care le putem crea împreună! Să fiți iubiți! La mulți ani tuturor!”, a scris Horia Brenciu pe contul de socializare.

Horia Brenciu a vorbit despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României

Horia Brenciu a surprins comunitatea online, zilele trecute, chiar în ziua în care Irina Rimes și-a sărbătorit ziua de naștere. Cântărețul a publicat un mesaj aniversar pentru colega sa de la Vocea României, aducând însă în prim-plan un detaliu neașteptat despre viitorul acesteia la PRO TV.

Chimia și complicitatea dintre cei doi artiști s-au văzut de fiecare dată pe ecran, sprijinul reciproc fiind o constantă în relația lor profesională. Tocmai de aceea, afirmația făcută de Horia Brenciu i-a pus pe gânduri pe fanii show-ului.

„E ziua Irinei Rimes. Mi-e dragă fata asta. Nu puteam trece peste aniversare și să nu fi postat una dintre cele mai personale interpretări ale ei în podcastul nostru. Irina a anunțat în repetate rânduri că nu va mai fi anul viitor antrenor la Vocea României. Eu încă sper să se răzgândească. La mulți ani, Irinucă!”, a fost mesajul transmis de Horia Brenciu pe rețelele de socializare. Artista a împlinit 35 de ani, pe 22 august.

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