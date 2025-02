Cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare știu despre Marian Capet că nu este o persoană matinală și că mereu să plânge internauților că, în timp ce ei dorm sau sunt prin vacanțe, el muncește la salon de dimineață până noapte. O dată cu apariția în reality show-ul de la Antena 1, orele de somn s-au diminuat considerabil. „Nu știu nici eu cum am ajuns în situația asta. Sincer. Mă întreb asta în fiecare dimineață și în fiecare seară când ajung acasă de la filmări. Acum sunt Isaur (n.r. – făcând referire la Sclava Isaura) nu la pătrat, la cub, nu ai cum. Pentru că eu merg la filmări, în puținele ore în care nu sunt la filmări sunt la salon, plec de la filmări la 12-1 noaptea, iar la 9 dimineața sunt la salon pentru că programările pe care le aveam cu o zi înainte trebuie să le pun în ziua următoare și tot așa”, a povestit amuzat Marian Capet pentru Libertatea.

Din păcate, nici nu poate pune pe pauză businessul pe care îl are de ani buni, asta pentru că pentru el este un stil de viață, nicidecum doar o afacere. Așa că, între repetiții, gale și transformări, Marian Capet merge la salon, unde tunde și vopsește cu aceeași pasiune. „Filmările au început undeva în luna ianuarie și durează până în aprilie. Adică avem de lucru. Am de lucru mult și la salon. Cu nunțile nu ar fi o problemă că sunt sâmbăta, dar ce te faci cu toate doamnele care au nevoie de vopsit? E foarte greu, pentru că eu am un portofoliu de cliente destul de stabil, adică sunt clienți foarte vechi, de 10-11 ani, pe care nici nu îi pot plasa la alți colegi sau în altă parte. Așa că este foarte greu, pentru că trebuie să găsesc soluții întotdeauna. Am avut situații în care m-am dus seara, după ce am terminat repetițiile, la salon că nu aveam altă soluție”, ne-a mai declarat concurentul de la „Te cunosc de undeva!”.

Marian Capet este hairstilistul vedetelor

Printre cele care îi calcă pragul se numără și o sumedenie de vedete autohtone, cea mai fidelă fiind însă Ilona Brezoianu. Culmea este că, actuala jurat de la „Te cunosc de undeva!” recunoaște că profită de prietenia lor și că vine la salon și fără programare. Se pare însă că această prietenie nu se ia în considerare și în cadrul show-ului de la Antena 1, căci Marian Capet mărturisește că nu se bazează prea mult pe amiciția cu Ilona.

„O să vă dați seama de ce note am luat în funcție de ce culoare sau ce tunsoare o să poarte Ilona. Dacă o vedeți tunsă scurt știți că am luat notă mică, dacă o să aibă extensii și o să aibă părul lung, atunci am luat notă mare. Dacă este vopsită brunetă sunt ceva rău. Ilona nu se plânge niciodată că nu am timp, cu Ilona te trezești după tine. Chiar dacă îi zic că nu am timp nu pot să mă înțeleg cu ea. Degeaba îi zic că am patru cliente înaintea ei, ea stă proțăpită în salon și zice că a venit și ea”, a povestit amuzat Marian Capet pentru Libertatea.

