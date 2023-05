America Express continuă cu sezonul 6! Au fost anunțate oficial cele 9 echipe care vor pleca în curând în aventura vieții lor. Concurenții vor porni pe Drumul Soarelui, ce trece prin Columbia, Ecuador și Argentina.

9 perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș, sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

În acest an, concurenții se luptă pentru premiul de 30.000 de euro, potrivit a1.ro.

Alexia Eram și Aris Melkior

Alexia Eram: „Am acceptat invitația de a pleca în America Express pentru că ne place foarte mult acest format tv în care îți sunt testate limitele într-un fel special. Pe de altă parte, cred că nici în momentul de față nu știm exact în ce ne-am băgat, dar suntem siguri, și eu și fratele meu, că poate fi una dintre cele mai interesante experiențe ale vieții. Și dacă nu la 20 de ani, când?! Ne dorim să ne bucurăm de fiecare moment, să-l trăim la maximum, să învațăm cât mai multe, să descoperim locuri, oameni și obiceiuri și să rămânem cu amintiri frumoase. Chiar și faptul că voi fi cu fratele meu, 24 de ore din 24, este ceva nou. Cine petrece non stop atâta timp cu un frate la vârsta asta? Cred că va fi o bază solidă pentru viitorii ”.

Aris Eram: „Am hotărât să plec într-o aventură care să mă pună la încercare din multe puncte de vedere, și America Express sună a «experiență ce trebuie trăită». Sunt curios de ce sunt în stare. Îmi plac provocările și abia aștept să fac echipă cu Alexia, pentru că suntem complet diferiți, dar cu aceeași dorință de a descoperi lumea! S-ar putea să ne iasă bine. În orice caz, o să facem tot ce ne stă în putință!”

Ionuț Rusu și George Tănase

Ionuț Rusu: „Încă de la primul sezon difuzat, această emisiune și-a pus amprenta în mentalul colectiv și, implicit, al meu. E o oportunitate unică să scoți la iveală spiritul de aventurier pe care cu toții îl înmagazinăm încă din copilărie și, mai mult decât atât, să nu plătești nimic pentru asta (vă dați seama cât ar costa să te duci pe banii tăi acolo…). Iau parte la această experiență cu gândul că îmi va schimba perspectiva asupra modului de trai în general și sper că voi aprecia mai mult doza de confort pe care o avem acasă. Am o duzină de așteptări de la călătoria noastră, însă dacă mă întorc de acolo cu abilitatea de a îndrăzni să cer atunci când am nevoie de ceva, mă consider cel mai câștigat om. În principiu, aș vrea să las o parte din timiditate acolo, undeva în Anzi și să nu mă mai întorc la ea. În ce privește dinamica mea cu George, avem o relație mult prea armonioasă, iar această emisiune este o ocazie unica de a ne certa și noi măcar o dată. Strategia noastră imbatabilă este ca el să își facă griji pentru misiuni, iar eu să îi țin pe oameni de vorbă, astfel încât el să se poată îngrijora liniștit. Sperăm ca fiecare să preia câte puțin din caracteristicile celuilalt: eu să învăț de la el să mă stresez, iar el de la mine să fie inert. Astfel, echilibrăm balanța. Suntem convinși că, indiferent de parcursul nostru, vom evolua enorm pe toate planurile și că vom învăța într-o luna și ceva cât nu am învățat în ani de zile. Motivația noastră pentru a rămâne cât mai mult în concurs este: FĂRĂ MERS LA NUNȚI ÎN VARA ASTA!”

George Tănase: „America Express este de departe cel mai spectaculos show pe care l-am văzut vreodată și spun asta pentru că nu mi s-a mai întâmplat din copilarie sa fiu atât de captivat și sa vorbesc cu televizorul. Aveam momente când strigam la concurenți de pe canapea: vezi ca e in spatele tau, ai trecut pe lângă ea. Primul gând al meu când am acceptat aceasta provocare a fost: va fi aventura vietii mele, voi descoperi o alta latura a mea. Al 2 lea gând a fost: in sfârșit pot fugi justificat de responsabilități. Fără grija facturilor, fără telefoanele băncii, fără problemele soției sau ale câinelui. Voi fi doar eu și Ionut intr-o continua petrecere a burlacilor in condiții dubioase.

Pentru mine aceasta emisiune sigur va fi o călătorie inițiatică în care plec băiat și mă întorc bărbat. Ca Harap Alb. Cred ca va fi armata pe care eu n-am prins-o și pe care tata si-a dorit mereu s-o fac.

Deși simt ca toată viața m-am pregătit cumva pentru America Express in sensul ca nu pana de mult am făcut autostopul și-am mâncat ce-am găsit, parca in ultimii ani am pus așa pe mine o mantie de prințesică răsfățată care caută mereu o nouă treaptă a confortului. Sunt sigur ca-n emisiune va trebui s-o dau jos cu riscul de a-i face zile fripte lui Ionut. Eu și Ionut ne știm de când foamea și sărăcia ne așteptau mereu cu masa întinsă. Cred ca experiența asta ne va reaminti de începuturile prieteniei noastre. Sunt sigur ca ne vom completa unul pe celălalt, el e mai rațional și mai calm, eu sunt mai emoțional și mai efervescent. Vom fi exact ca intr-o căsnicie in care ambii membri aduc aceiași bani in casa, 1 euro pe zi.”

Iuliana Pepene și Sonia Simionov

Sonia Simionov: „Aşteptările mele sunt direcţionate către mine şi echipa din care fac parte. Noi creăm experienţa. Show-ul oferă cadrul, tu te ocupi să îl umpli. Vreau să râdem mult, să ne distrăm, să ne bucurăm de ce vedem şi ce facem, să învăţăm lucruri noi. Dar competiţia e la fel de importantă pentru mine. Sigur că ţine şi de noroc, în multe situaţii, dar cred că cel mai important este ca eu şi Iuliana să dăm tot ce putem ca să trecem de toate probele şi să nu cedăm… când simţim să cedăm. Să ne sprijinim şi să ne încurajăm. Ştii cum e, când simţi că nu mai poţi, mai poţi puţin. Şi apoi să râdem din nou. Eu şi Iuliana ne ştim de mulţi ani. Noi facem parte din redacţia Observator şi job-ul nostru este să facem ştiri. Deci relaţia noastră e mai mult de colegialitate şi se bazează pe respect pentru meseria de jurnalist. America Express ne va oferi un cu totul alt cadru de relaţionare. În ciuda aparenţelor, eu şi Iuliana avem multe lucruri în comun şi cred că vom reuşi să ne punem în valoare atuurile pe care le avem. Ne-am împărţit deja atribuţiile în ceea ce priveşte probele, sunt convinsă că putem surprinde. Chiar şi pe noi 🙂”.

Iuliana Pepene: „Aventura America Express este o adevarată provocare, având în vedere diferența de formate: platoul de știri de la Observator, unde ne vedem în fiecare dimineață, și dinamica unui super reality-show.

Sunt un om activ, nonconformist , cu simțul umorului, iubesc adrenalina, lucruri pe care oamenii le știu mai puțin despre mine și mă bucur că vom avea ocazia să ne cunoaștem și altfel. Sunt foarte încântată să fac echipă cu Sonia, ne știm de mulți ani și sunt convinsă că experiența tuturor evenimentelor la care a luat parte o va ajuta și aici, are skill-uri potrivite pentru această competiție, este ambițioasă, inteligentă și are abilitatea de a interacționa cu oamenii. Ambiția nu ne lipsește niciuneia și cred cu tărie ca suntem o amenințare pentru celelalte echipe”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Cleopatra Stratan și Edward Sanda: „Am ales să plecăm în America Express din cel mai simplu motiv: ne plac provocările și simțim nevoia de a căpăta noi experiențe! Avem așteptări mari, inevitabile, însă ne-am propus din start să ne bucurăm din plin de tot ce ne va oferi cursa America Express. Atât eu, cât și Edward am decis să participăm doar noi cu noi, pentru că știm că formăm cea mai mare putere împreună (din toate punctele de vedere) și că această cursă ne va întări și mai mult relația! Abia așteptăm!”.

Cătălin și Romică Țociu

Romică Țociu: „Până acum nu am găsit curajul necesar, dar de data asta cred că și traseul a trezit în mine niște chestii interesante. Columbia, Ecuador, Argentina – mi se pare extraordinar faptul că le poți vedea dintr-o altă perspectivă, nu ca un simplu turist, e ceva unic! În plus, fiul meu, Cătălin, a zis că ăsta e visul lui, că-și dorește foarte mult să fie acolo. Așa că, dacă e vorba de adrenalină, de a ne implica, am zis că e locul nostru! Energia și tinerețea lui, are 28 de ani, o să își spună cuvântul. Cred că la început eu voi fi locomotiva, după care voi deveni și eu vagonul. Așteptările mele sunt foarte mari , numai să nu mă pună să înot, că am o frică de apă…”

Cătălin Țociu: „Am văzut încă din primul sezon cum toate echipele descoperă locuri noi și interesante și sunt puși în situații în care niciodată nu s-ar fi putut afla și atunci am zis că trebuie bifată o experiență ca aceasta. Chiar vreau să ies din confortul zilnic și este și o ocazie de a întări și mai mult relația pe care o am cu tata. Cred că împreună vom face o echipă de senzație!”

Sânziana Negru și Laura Giurcanu

Sânziana Negru: „Eu văd America Express ca pe experiența despre care povestești inclusiv la 10 sau 20 de ani după ce ai trăit-o, într-o seară de vară, la masă cu niște străini pe care tocmai ce

i-ai cunoscut, în vacanța ta cu familia. E experiența care te pune față-n față cu tine, cu toate trăirile tale, te vezi clar cu calități și defecte, în cea mai onestă formă a ta. Îmi place aventura, îmi place să ies din zona de confort, îmi place să explorez locuri și lucruri noi, de asta consider că mi se potrivește mănușă această emisiune. Cred că așteptările legate de emisiune nu țin de ce vine din exterior, sunt mai mult legate de mine, să fac față tuturor provocărilor, să mă adaptez situațiilor și să mă bucur la maximum de ce tot ce vine spre mine. Laura e partenerul în care am mare încredere, fiecare vine în completarea a ce îi lipsește celeilalte și abia așteptăm să trăim împreună probabil cea mai nebună experiență a vieții noastre.”

Laura Giurcanu: „Gândul de a merge la America Express a fost încă de când am văzut primele emisiuni, mi se pare o experiență completă, complexă și intensă. Genul de experiență pe care nu ai avea vreodată cum să o cumperi, așa că nu am stat prea mult pe gânduri când a apărut ideea. Cred că o să ne învețe multe și ne va transforma în bine. Ce-i drept, cred că trăiești acolo în câteva săptămâni cât pentru o viață. Am încredere în echipa și relația noastră, noi suntem prietene de mult și am trecut prin de toate împreună. Cred că e un om de bază în viața mea și știu că mă pot baza pe Sânziana, așa că dinamica dintre noi o să fie relaxată (aproape mereu :)))) și fun.”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu

Giulia și Vlad Huidu: „Pentru noi America Express este poate aventura vieții. Ne așteptăm să fie pe cât de frumos pe atât de greu, însă suntem un cuplu extrem de unit, care a trecut prin multe încercări, așa că nu ne speriem prea ușor de obstacolele care vor apărea în calea noastră. Faptul că avem susținerea copiilor, a familiei și a prietenilor ne motivează și mai tare să dăm tot ce avem mai bun în această emisiune concurs. E prima dată când participăm la un reality show și ne dorim mult să ne descoperiți exact așa cum suntem în viața de zi cu zi. Noi suntem the badass couple, așa că să înceapă America Express.”

Iulia Albu și Mike

Iulia Albu: „America Express putea primi un singur răspuns din partea mea: un MARE “DA”! De ce Acum? Pentru că Acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special guest Asia Express. Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți! Vom descoperi locuri și oameni noi, lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu cât și în noi înșine. Suntem aici pentru EXPERIENȚA COMPLETĂ!”

Mike: „Când Iulia mi-a lansat provocarea de a o însoți în America Express am știut clar care va fi răspunsul meu. In fond, nu aveam cum să o las singură în această aventură. Iulia este curajoasă și determinate, DAR, la finalul zilei, este ca un copil mic care are nevoie constantă de atenție si afecțiune. Așadar, America Express începe ACUM! Si cu mine, aparent!”

Ada și Antoaneta Galeș

Ada Galeș: „Dincolo de mamă și fiică, suntem bune prietene, ne admirăm și ne susținem reciproc, provocându-ne deseori pentru a descoperi lucruri interesante. Faptul că plecăm împreună în America Express ne face să ne simțim în siguranță una cu cealaltă, ne dă încredere și bucurie. Sunt extrem de entuziasmată și curioasă să trăiesc experiența asta cu totul. Să mă bucur de oameni, de locuri, de jocuri și sunt recunoscătoare că am privilegiul să fac asta alături de mama. Sunt convinsă că va fi provocator, dar și că o să ne distrăm bine de tot una cu alta.”

Antoneta Galeș: „Vreau să aflu mai multe despre oameni și despre mine în America de Sud. Sunt foarte curioasă, nu am fost niciodată în țările pe care urmează să le vedem și sunt convinsă că va fi o experiență de neuitat. Sunt scriitoare și sunt sigură că voi plasa acțiunea unui viitor roman în America de Sud, așa că voi fi foarte atentă. Mi-aș dori să reușesc să ne bucurăm de șansa de a descoperi o lume și de a cunoaște oameni, în același timp în care vom concura.”

