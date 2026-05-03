După o viață trăită în lux și opulență, Irinel Columbeanu se află astăzi într-o etapă complet diferită. Fostul milionar locuiește într-un azil de bătrâni și se confruntă atât cu probleme de sănătate, cât și cu dificultăți financiare. Într-un interviu emoționant, acesta a vorbit despre singurele lucruri care îi mai aduc alinare: amintirile și legătura cu fiica sa.

Departe de viața extravagantă de altădată, fostul om de afaceri recunoaște că a pierdut nu doar averea, ci și o parte din oamenii care îi erau apropiați. În prezent, sprijinul cel mai important vine de la Irina Columbeanu, fiica sa în vârstă de 19 ani, stabilită în New York, unde studiază medicina.

Legătura cu fiica sa, singura bucurie

Irinel Columbeanu spune că vorbește zilnic cu Irina și că aceasta îl ajută financiar pentru a-și putea plăti costurile azilului. Cu toate acestea, dorul de ea este din ce în ce mai mare, mai ales că nu s-au mai văzut de aproape un an.

„Sunt foarte bine, sunt ok! Sunt la azil. Am vorbit și cu Irina, mi-a zis că încearcă să vină să mă vadă. Vorbesc zilnic cu ea, mă ajută cu bani”, a mărturisit fostul milionar, potrivit spynews.ro.

Deși ar vrea să o viziteze, distanța mare îl împiedică să facă acest pas: „Irina este acum la New York, mi-e cam departe să ajung la ea. O să văd ce face ea și dacă vine în România”.

Monica Gabor nu a mai vorbit cu Irinel Columbeanu

Un alt aspect care îl întristează pe Irinel Columbeanu este lipsa comunicării cu fosta sa soție, Monica Gabor. Dacă în trecut mai păstrau legătura, acum lucrurile s-au schimbat complet. „Cu Monica nu am mai vorbit…”, a spus acesta, vizibil afectat.

Cu toate acestea, fostul om de afaceri nu uită să îi fie recunoscător pentru modul în care a contribuit la creșterea și educația fiicei lor. De asemenea, l-a apreciat și pe partenerul acesteia, Mr. Pink, pe care Irina îl consideră o figură importantă în viața ei.