După o viață trăită în lux și opulență, Irinel Columbeanu se află astăzi într-o etapă complet diferită. Fostul milionar locuiește într-un azil de bătrâni și se confruntă atât cu probleme de sănătate, cât și cu dificultăți financiare. Într-un interviu emoționant, acesta a vorbit despre singurele lucruri care îi mai aduc alinare: amintirile și legătura cu fiica sa.

Irinel Columbeanu la azilIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Departe de viața extravagantă de altădată, fostul om de afaceri recunoaște că a pierdut nu doar averea, ci și o parte din oamenii care îi erau apropiați. În prezent, sprijinul cel mai important vine de la Irina Columbeanu, fiica sa în vârstă de 19 ani, stabilită în New York, unde studiază medicina.

Legătura cu fiica sa, singura bucurie

Irinel Columbeanu spune că vorbește zilnic cu Irina și că aceasta îl ajută financiar pentru a-și putea plăti costurile azilului. Cu toate acestea, dorul de ea este din ce în ce mai mare, mai ales că nu s-au mai văzut de aproape un an.

„Sunt foarte bine, sunt ok! Sunt la azil. Am vorbit și cu Irina, mi-a zis că încearcă să vină să mă vadă. Vorbesc zilnic cu ea, mă ajută cu bani”, a mărturisit fostul milionar, potrivit spynews.ro.

Deși ar vrea să o viziteze, distanța mare îl împiedică să facă acest pas: „Irina este acum la New York, mi-e cam departe să ajung la ea. O să văd ce face ea și dacă vine în România”.

Monica Gabor nu a mai vorbit cu Irinel Columbeanu

Un alt aspect care îl întristează pe Irinel Columbeanu este lipsa comunicării cu fosta sa soție, Monica Gabor. Dacă în trecut mai păstrau legătura, acum lucrurile s-au schimbat complet. „Cu Monica nu am mai vorbit…”, a spus acesta, vizibil afectat.

Cu toate acestea, fostul om de afaceri nu uită să îi fie recunoscător pentru modul în care a contribuit la creșterea și educația fiicei lor. De asemenea, l-a apreciat și pe partenerul acesteia, Mr. Pink, pe care Irina îl consideră o figură importantă în viața ei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Dragoș Pîslaru a publicat documente din corespondența MIPE cu Comisia Europeană care arată „cine a îngropat PNRR” și acuză: „Au mințit. Este nesimțire”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Unica.ro
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
GSP.RO
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Avantaje.ro
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Cine a profitat de menținerea în insolvență timp de 17 ani a Remin Baia Mare. Gruparea de administratori, apropiată de PSD 
Exclusiv
Știri România 10:00
Cine a profitat de menținerea în insolvență timp de 17 ani a Remin Baia Mare. Gruparea de administratori, apropiată de PSD 
Ce pensionari pot primi mai mulți bani la pensie dacă pot dovedi o perioadă ignorată la recalculare
Știri România 09:51
Ce pensionari pot primi mai mulți bani la pensie dacă pot dovedi o perioadă ignorată la recalculare
Parteneri
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul.ro
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Un fost Războinic de la Survivor România îi aduce acuzații grave lui Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre Faimos
Fanatik.ro
Un fost Războinic de la Survivor România îi aduce acuzații grave lui Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre Faimos
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Financiarul.ro
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Confesiunile lui Irinel Columbeanu din azil. Dorul de fiică și tăcerea dureroasă din partea Monicăi Gabor
Stiri Mondene 09:44
Confesiunile lui Irinel Columbeanu din azil. Dorul de fiică și tăcerea dureroasă din partea Monicăi Gabor
Recunoști vedeta din imagine? Acum este considerat unul dintre cei mai frumoși bărbați din lume
Stiri Mondene 02 mai
Recunoști vedeta din imagine? Acum este considerat unul dintre cei mai frumoși bărbați din lume
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
ObservatorNews.ro
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
De ce retragerea militarilor americani din Germania nu este cea mai mare lovitură pentru Europa
Mediafax.ro
De ce retragerea militarilor americani din Germania nu este cea mai mare lovitură pentru Europa
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
StirileKanalD.ro
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor privind cererea de plată nr. 3 din PNRR: Este pur și simplu nesimțire
Mediafax.ro
Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor privind cererea de plată nr. 3 din PNRR: Este pur și simplu nesimțire
Un bărbat de 35 de ani și-a pierdut viața pe o stradă din Câmpulung, după ce s-a izbit cu mașina într-un stâlp și l-a rupt în două
KanalD.ro
Un bărbat de 35 de ani și-a pierdut viața pe o stradă din Câmpulung, după ce s-a izbit cu mașina într-un stâlp și l-a rupt în două

Politic

Dragoș Pîslaru a publicat documente din corespondența MIPE cu Comisia Europeană care arată „cine a îngropat PNRR” și acuză: „Au mințit. Este nesimțire”
Politică 02 mai
Dragoș Pîslaru a publicat documente din corespondența MIPE cu Comisia Europeană care arată „cine a îngropat PNRR” și acuză: „Au mințit. Este nesimțire”
CTP vorbește despre o lovitură de stat și explică de ce moțiunea de cenzură PSD-AUR nu trebuie să treacă
Politică 02 mai
CTP vorbește despre o lovitură de stat și explică de ce moțiunea de cenzură PSD-AUR nu trebuie să treacă
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Ce aliment nu mai consumă Gică Hagi de 5 ani. Românii îl cumpără în fiecare zi pentru gustul său delicios
Fanatik.ro
Ce aliment nu mai consumă Gică Hagi de 5 ani. Românii îl cumpără în fiecare zi pentru gustul său delicios
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea