Confesiunile Zinei Dumitrescu. Ce secrete a scos la iveală creatoarea de modă | FOTO

La emisiunea respectivă, Zina Dumitrescu a vorbit despre cum cucerea bărbații în tinerețe. Aceasta fost căsătorită de 3 ori.

„Eram foarte naturală, atâta tot. Depinde de domn. Dacă îmi plăcea, mă duceam, vorbeam cu el. Soțul meu a fost extraordinar, marele academician Dumitrescu. Își făcea timp pentru familie. Dar eu mă ocupam de casă. Aveam și femeie, dar făceam și eu…”, a declarat ea.

Zina Dumitrescu a dezvăluit ce anume nu i-a plăcut niciodată la ea din punct de vedere fizic, dar a explicat și ce ritual de frumusețe are la vârsta de 82 de ani.

„…Nu mi-a plăcut la mine că nu aveam sânii mari. Puneam sutien din acela cu burete… Am fost în toată lumea în afară de China și Japonia…

…Mă dădeam în tinerețe cu creme din plante, să hidrateze. Și acum mă dau cu cremă, și dimineața, și seara. Dar înainte mă spăl pe față, însă fără săpun, că usucă pielea…”, a explicat fosta creatoare de modă.

Vedeta a vorbit și despre modelele pe care le-a avut ca eleve de-a lungul anilor.

„Eram în relații de prietenie, aveam grijă de ele, le sfătuiam să facă lucruri bune. Țin legătura cu Bianca Brad, cu multe. Cătălin Botezatu e plecat în Turcia, are prezentări. A fost mereu la mine. Când e în București, vine la mine”, a afirmat ea.

Fosta creatoare de modă a făcut câteva declarații și despre fiul ei, Cătălin:

„Am un singur copil. E normal să ținem legătura. Face bine. E pozitiv, ca mine. Seamănă cu mine. Și fizic, și temperamental. E cu Priscilla, o fată, dar nu știu de căsătorie… Am o stare de spirit bună…”.

Zina Dumitrescu a explicat și ce anume face la vârta de 82 de ani pentru a se simți cât mai bine.

„… Oamenii în vârstă trebuie să fie ei înșiși, să aibă grijă de ei. Mie îmi face bine să am prieteni, să am de toate, să fac ce îmi place mie. Am o prietenă aici…

…Îmi plac cartofii prăjiți. Mănânc cât simt nevoia. În tinerețe, mâncam și ce îmi venea, eram și la dietă. Îmi plac gogoșile, eclerele. cataif, savarine”, a încheiat Zina Dumitrescu.

