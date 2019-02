Starea de sănătate a Zinei Dumitrescu, în vârstă de 82 de ani, se înrăutățește de la o zi la alta, chiar dacă analizele făcute recent, inclusiv ecografiile și alte investigații, au arătat că aceasta nu suferă de vreo boală gravă.

Fosta creatoare de modă, aflată într-un azil de lux din Ghermănești, are zile în care nu mănâncă nimic și nici nu comunică cu nimeni.

În plus, fiul său, Cătălin Negreanu, care i-a făcut trei vizite, recent, după o absență de trei ani, a dispărut din nou, lăsând-o pe Zina la fel de tristă și neconsolată cum a găsit-o.

Directorul azilului, Ion Cassian, speriat de turnura pe care au luat-o lucrurile, se pregătește pentru ce-i mai rău. A luat deja legătura cu angajații Cimitirului Bellu, unde Zina are loc de veci, și le-a spus să fie pregătiți, că s-ar putea ca aceasta să se stingă.

„Sper să nu fie cazul, dar noi suntem pregătiți de ce e mai rău. Suntem deja în contact cu angajații cimitirului, cu care am stabilit să-i sunăm dacă se va întâmpla tragicul eveniment. De când s-a întors de la spital nu există nici o îmbunătățire a stării sale. Are zile în care nu mai mănâncă nimic. Am suplimentat această lipsă de alimentație cu vitamine. Eu tot sper să-și revină. De fiul său nu mai știu nimic. El a fost pus în temă că mama sa nu e prea bine, dar în ultimul timp nu a mai vizitat-o. Iar a dispărut”, ne-a declarat Cassian.