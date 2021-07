Connect-R i-a luat sub aripa sa pe băieții din trupa „Ghetto Gang”

Cei trei tineri talentați care vin din Ferentari au fost descoperiți de Connect-R și împreună au lansat nouă piesă cu tot cu videoclip.

Această se numetse „3 Ciori” și au filmat și un videoclip în care se vede adevărata viața de cartier. Toto, Imre și Belea, membrii trupei, sunt trei tineri pasionați de muzică care au intrat în viață cu dreptul.

„Atunci când aveam 13 ani am fost la „Next Star” și Relu, care făcea parte din juriu, m-a remarcat și a spus că vrea să mă ajute. Pe vremea aia stăteam la cămin.

Apoi, cu colegii mei, am făcut o piesă la un prieten la un studio și i-am trimis-o lui Relu să ne spună dacă îi place. A ascultat-o și ne-a chemat la el, astfel că lucrăm din martie împreună.

Filmările pentru videoclip au avut loc la noi acasă, în ghetourile din Ferentari și am filmat 2 zile. Apare și Conect R în videoclip, a filmat cu noi”, a povestit tânărul de 21 de ani.

Toto a fost la Next Star și are propriul documentar despre el

„Eu sunt Toto – Horvad Ilie Gabriel Nicușor și am 21 de ani. Îmi place să cânt, să dansez și să joc teatru. Visul meu și pasiunea pentru muzică au pornit din ghetto-urile din Ferentari. De acolo am pornit și eu. În numai 2 ani am reușit să ajungem din ce în ce mai aproape de a ne îndeplini visul. Am făcut o piesă împreună și așa s-a născut Ghetto Gang.

Totul a început cu „Trei ciori”. La 16 ani am primit prima cameră video și am realizat un film despre trupa de teatru din care făceam parte.

În 2014 s-a lansat filmul “Toto și surorile lui” – un documentar despre viața mea și a familiei mele. Filmul a fost nominalizat la premiile Gopo la categoria „Cel mai bun film documentar” și în anul 2016 a câștigat premiul “France culture cinema” în cadrul festivalului de la Cannes. În prezent mă ocup cu muzică și-mi dedic tot timpul trupei Ghetto Gang”.

Imre a fost la „Românii au talent”

Eu sunt sunt Imre – Imre Alin Florentin și am 22 de ani. Obișnuiam să dansez. Pe la vârsta de 12 ani am început să abordez stilul lui Michael Jackson. Chiar participând la preselecțiile de la „Românii au talent”, mi-am dat seama că asta vreau să fac tot restul viețîi mele: să fiu pe scenă”, a spus acesta.

Belea a vrut să își depășesca condiția și să arate oamenilor că nu există „nu pot”.

„Eu sunt Belea – Marin George Antonio , am 21 de ani. Când eram mic am fost un vagabont și făceam multe belele. În timp, mi-am dat seama că îmi place teatrul, muzică și dansul. M-au ajutat să mă descopăr că persoană și să progresez și mi-am dat seama că asta era ceea ce aveam nevoie în viața mea”, spune el.

Citeşte şi:

Schema prin care peste 100 de români au reușit să facă rost de permise de conducere din Congo. „Taxa” sărea de 2.000 de euro

Barca de 8+1, la 3 secunde de medalie. Fetele stabiliseră cel mai bun timp al anului în recalificări

Mărturiile călătorilor care au făcut aproape 30 de ore cu trenul de la Mangalia la Timișoara: „Un chin de nedescris”

PARTENERI - GSP.RO „Mă ațâța degeaba, dar ce mi-a propus azi e prea mult” » O actriță, dezvăluiri spectaculoase despre o aventură cu „cel mai frumos bărbat”

Playtech.ro BOMBĂ! Monica Gabor și Irinuca sunt de NEGĂSIT. Irinel Columbeanu își strigă disperarea: ”Nu am mai vorbit de când...

Observatornews.ro Mărturia unei mame a cărei fiică a murit înjunghiată de 120 de ori, după ce s-a urcat în maşina unui bărbat, crezând că e şofer de Uber, în SUA: "Este un monstru!"

HOROSCOP Horoscop 30 iulie 2021. Săgetătorii scot la lumină anumite adevăruri, unele dintre ele foarte dureroase

Știrileprotv.ro Milionarul lăsat pieton de Poliția Locală Constanța. I-au ridicat bolidul Ferrari parcat neregulamentar

Telekomsport Arabii se implică pentru resuscitarea unui brand cu tradiţie din România. "S-a semnat acordul". Cine e compania uriaşă din zona Golfului

PUBLICITATE (Publicitate) HUAWEI MateBook D15- un laptop care traduce luxul din „scump” în „accesibil”