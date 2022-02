Connect-R este impresionat de talentul tânărului artist, iar Mario Fresh și-a îndeplinit unul dintre visurile sale, acela de a cânta alături de idolul său din copilărie. Cei doi cântăreți colaborează pentru prima oară pentru una dintre cele mai așteptate piese ale momentului: „Umbre”. Pentru că de cele mai multe ori dragostea te ridică așa cum te coboară, „Umbre” este un single special scris pentru cei care încă trăiesc ancorați în trecut și speră la o nouă șansă. Compus de către Connect-R împreună cu Mario Fresh, Paul Iorga și Ion George Tudor, „Umbre” este un manifest în luna iubirii. Single-ul este însoțită de un videoclip cinematic, cu explozii reale și plin de suspans, ce ne duce cu gândul la filmele de la Hollywood.

„Sunt foarte fericit că la 22 de ani am compus și lansat «Umbre» alături de Connect-R, unul dintre idolii copilăriei mele, pe care l-am ascultat încă de la primele piese pe care le-a lansat. Despre «Umbre» pot să spun că este un single foarte sensibil, cu un mesaj emblematic pentru fiecare persoană care trăiește o poveste de dragoste și inevitabil ajunge să cunoască și suferința, care este măcinată de gândurile pe care nu le ai atunci când simți că ești iubit. Pentru clip am cumpărat special un Jaguar și am surprins în real time momentul exploziei. Cred că mulți dintre noi se vor regăsi în povestea «Umbre»”, declară Mario Fresh.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Connect-R: „Nu cred că există cuplu care să nu fi trecut prin situația în care să îți vină ideea de a pleca, dar nu poți”

„Am scris «Umbre» acum ceva timp și descrie perfect acel moment absolut gol dintr-un cuplu. Spun asta pentru că piesa pune accentul pe momentul în care vrei să mergi înainte, dar în același timp, îți lipsește curajul de a opri totul și tinzi să rămâi ancorat acolo. «Umbre» a fost gândit în culori și nu în cifre și spun asta pentru că single-ul în sine este o mărturie vie. M-am bucurat mult când a venit Mario la studio și a simțit această piesă, fiindcă nu cred că ar fi putut să o cânte cineva mai sensibil decât el. Are o voce extraordinară și mă bucur că oamenii îl pot vedea pe Mario la potențialul lui maxim. Este un artist extraordinar, crește frumos din toate punctele de vedere și mă bucur că am compus și cântat «Umbre» împreună. Cred că oamenii vor simți din plin această piesă, mai ales că nu cred că există cuplu care să nu fi trecut prin situația în care să îți vină ideea de a pleca, dar nu poți. «Umbre» vorbește despre acceptare și identificare. Atunci când tragem linie la sfârșitul experienței frumoase numite dragoste, ne dăm seama că nu aparținem nimănui și nimeni nu ne aparține”, spune Connect-R.

GSP.RO Mircea Lucescu, prima reacție după atacul Rusiei. Decizia antrenorului român aflat la Kiev a uimit pe toată lumea. „Cum să fac așa ceva?”

Playtech.ro ȘOC! Țara care crede că va fi invadată în timpul conflictului Rusia – Ucraina. HALUCINANT ce au anunțat oficialii

Observatornews.ro Momentul în care Vladimir Putin anunță începerea războiului împotriva Ucrainei: "Vă cer să depuneți armele și să plecați acasă"

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2022. Gemenii sunt invitați să tragă concluzii pe baza unor experiențe intense, trăite în ultimele zile

Știrileprotv.ro Ce este și ce presupune legea marțială instaurată de Volodimir Zelenski pe tot teritoriul Ucrainei

Telekomsport FOTO! Primele imagini cu prizonieri ruşi în Ucraina. Unul dintre ei are doar 19 ani

PUBLICITATE MODIVO - Cheia iubirii de sine