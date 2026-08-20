Potrivit celor spuse de către Mihai Trăistariu, fratele său i-a dezvăluit că în anul 2027 ar vrea să se întoarcă în România, asta deși în Germania câștigă lunar o sumă de bani destul de mare.

„Fratele meu înainte spunea că ar veni în cinci ani înapoi. Acum zice că ar veni într-un an. Nu mai are răbdare, vrea să plece din Germania, nu mai merg treburile acolo. A zis că sunt taxele prea mari! El câștigă în prezent cam 15.000 de euro pe lună, dar a zis că la ce cheltuieli mari are acolo… Că el are o firmă de construcții cu gresie și făianță. În Germania, taxele sunt imense, vreo 60% sunt numai taxe. Și apoi chiria mai este 2.000 de euro, că stă la o casă, că ei au patru copii și e complicat. Nu le mai rămâne niciun ban, nu poate să facă nimic, e mult mai greu decât acum 10 ani.

Ar veni în România să facă același lucru, să-și deschidă și aici o firmă de construcții. Eu unul nu prea l-am încurajat, că aici e foarte greu. El nu mă crede! Adică nu știu dacă ar face banii ăștia în România. Eu i-am zis că acolo în Germania faci 15.000 de euro, iar aici faci 1.000 – 2.000 de euro, să nu crezi că faci bani”, a afirmat Mihai Trăistariu pentru Click.

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Din câte se pare, Constantin Trăistariu nu s-a hotărât încă unde va sta dacă revine în România. Asta deoarece soția lui este din Lugoj, el este din Piatra Neamț, iar fratele său locuiește în Constanța.

„Poate că de dorul de casă, de România îl împinge să se întoarcă aici. Și soția lui e tot româncă, ea e din Lugoj, noi suntem din Piatra Neamț. Și nu știe unde să se mute: ori la Piatra Neamț, ori la Constanța, ori la Timișoara, ori la Sibiu… Vrea să-și găsească rostul pe aici, prin țară!

Copiii au crescut și ei, are doi băieți mari, unul de 26 de ani, altul de 23 de ani. Unul s-a și însurat, deci se descurcă cumva… Dar mai are unul mic de 8 ani și încă unul de 16 ani. Toți sunt băieți, patru băieți! Deci acum mai are pe ăștia mici să-i mai crească, să-i ducă până la 18-20 de ani, apoi își iau zborul și ei, iar el va rămâne cu soția”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Celebrul cântăreț a făcut aceste declarații după ce recent Constantin Trăistariu a venit în vizită în România și a stat în una dintre garsonierele pe care Mihai Trăistariu le deține în Mamaia Nord.

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