„Solo Tu” a dominat topurile radio, a cucerit platformele de streaming și a devenit una dintre cele mai virale piese ale momentului, iar acum Costi Ioniță, Adrian Șaguna și Benzol revin cu „Mi Vida”, care aduce în atenția publicului ADN-ul piesei „Of, viața mea”.

Muzica și versurile poartă semnătura lui Costi, iar orchestrația este realizată de Silviu Dumitriu. „Mi Vida” vine după „Solo Tu”, care a fost un remake al piesei „Nopți și zile”.

Lansată alături de Cat Music, „Solo Tu” a avut un parcurs atipic și a devenit rapid unul dintre cele mai discutate și distribuite hituri din online. Înainte de lansarea oficială, fragmente din piesă au început să circule masiv pe internet, fiind preluate și reinterpretate în zeci de mii de videoclipuri.

După lansare, fenomenul a continuat să crească: „Solo Tu” a depășit 33,2 milioane de streamuri și vizualizări, a generat sute de mii de videoclipuri pe TikTok și a cucerit topurile muzicale.

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Succesul „Solo Tu” a confirmat forța unei formule care combină experiența și instinctul de hitmaker al lui Costi cu energia contemporană a lui Adrian Șaguna și Benzol. „Mi Vida” vine ca răspuns la reacția publicului și la cererea fanilor pentru o nouă colaborare.

„Mi Vida” păstrează ingredientele care au făcut din „Solo Tu” un succes: un refren memorabil, un sound recognoscibil și o referință nostalgică reinterpretată într-o manieră actuală, în timp ce duce povestea mai departe, într-o zonă și mai orientată către party și publicul internațional.

Noua piesă nu este doar o continuare a succesului „Solo Tu”, ci și o nouă reinterpretare a universului muzical construit de Costi Ioniță de-a lungul timpului. Piesa readuce în prim-plan o melodie cunoscută de publicul român, îi păstrează esența și o transformă într-un track pregătit pentru playlisturile de astăzi.