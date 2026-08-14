De curând, fratele cel mare al cântărețului a revenit în România, din Germania, alături de familie, iar artistul a publicat o fotografie cu ei doi pe rețelele de socializare.

„A venit frate-meu la mare. Constantin. Cu familia. I-am cazat la unul dintre apartamentele mele din Mamaia Nord. Azi am ieșit să luăm prânzul împreună. Și să mai depănăm amintiri. Îmi tot zice că e sătul de Germania, că nu prea mai merge treaba acolo și că s-ar muta în România cu soția și copiii… Nu știu ce să-i zic… I-aș zice doar că la noi nu e, în niciun caz, mai bine decât afară.

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Voi… ce spuneți? Să se mute înapoi în România? Sau să rămână în Germania? Acolo are clienții lui deja… pune gresie, faianță de peste 15 ani”, a spus Mihai Trăistariu.

Cu ce se ocupă fratele lui Mihai Trăistariu, în Germania

Constantin Trăistariu a decis să părăsească România și să își construiască o viață în afară, ajungând să lucreze în Anglia și Suedia, dar s-a stabilit în Germania, împreună cu familia lui.

„Și eu am un frate, în Germania, acolo locuiește de 10 ani, și-a luat cetățenie, s-a însurat. Și-a deschis și o firmă de construcții, are un angajat, pune gresie și faianță. Constantin a preferat străinătatea. A mai lucrat prin Anglia, prin Suedia, a tot muncit pe afară.

A preferat străinătatea, căci, cu banii de aici, se chinuia rău, nu îi ajungeau pentru nimic. Acum, cu banii din Germania, și-a cumpărat mașină, are familie, trăiește bine, se descurcă”, povestea în urmă cu ceva timp, Mihai Trăistariu, pentru Click!

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