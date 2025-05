După o perioadă intensă de muncă, Corina Caragea, care e pasionată de călătorii, a plecat într-o nouă aventură, de data aceasta într-o destinație foarte îndepărtată, în China. După o călătorie lungă, prezentatoarea de la Pro TV a ajuns în Shanghai, unde primul lucru pe care l-a făcut a fost să voteze.

Corina Caragea, primele declarații după vot

A mers la consulat unde și-a exercitat dreptul. Îmbrăcată într-o vestă crem, cu blugi largi și pantofi sport în picioare, Corina Caragea a votat pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Totodată, ea a avut parte acolo și de o întâlnire neașteptată.

„Am votat în Shanghai! Și ce bucurie să mă întâlnesc cu români aici, la consulat! Este ora prânzului, prea puțini din comunitatea de 300 de români din Shanghai au venit până acum, dar este mini vacanță de 1 mai, probabil că vor ajunge diseară.

Până acum au venit mulți turiști români, printre care și această gașcă de băieți cool, care sunt la finalul unei vacanțe de 2 săptămâni prin China Acum poate începe și vacanță mea!”, a transmis prezentatoarea, care i-a îndemnat pe fanii ei să meargă la vot.

„Gata, am votat! Am fost aici, la consulatul României din Shanghai, la etajul 5, l-am găsit foarte ușor. Am votat cu buletinul, dar se poate vota și cu pașaportul, le-am avut pe amândouă la mine ca să fiu sigură. A fost super simplu, a durat foarte puțin, am mai stat puțin de vorbă cu cei de aici, de la consulat și mi-am povestit că până acum au venit 80 de români la vot, mult mai mulți decât precedentele dăți, dar prea puțini dintre cei din comunitatea de aici, din Shanghai.

Sunt aproximativ 300 de români în Shanghai. Aici este miezul zilei, așa că mai este timp până diseară, la ora 9, ora locală când se vor închide secțiile de vot. Primul lucru pe care l-am făcut în această dimineață a fost să vin la vot, să-mi exercit dreptul de vot, să-mi aleg președintele, eu acum pot să încep să explorez. E prima mea zi de vacanță”, a mai declarat Corina Caragea.

Ce face Corina Caragea cu salariul de la PRO TV

De ani buni, Corina Caragea lucrează la PRO TV și este foarte încântată de meseria pe care o are. Prezentatoare TV nu dă banii pe haine scumpe și bijuterii de lux, ci preferă să călătorească.

„Așa este, da, îmi dau toți banii pe vacanțe. Nu am vile, mașini, bijuterii, genți scumpe, pantofiori și așa mai departe. Investesc în mine și în amintirile mele, și în dezvoltarea mea. Consider că să călătorești e cea mai bună lecție de dezvoltare personală”, a declarat Corina pentru Impact.

Prezentatoare a investit mult în pasiunea ei pentru călătorit, iar cea mai scumpă destinație aleasă a fost în Hawaii. Corina Caragea nu ține cont de banii pe care îi dă pe vacanțe și niciodată nu face un calcul final să vadă cât a cheltuit.

„Hawaii cred că a fost cea mai scumpă destinație, pentru că am și combinat-o cu San Francisco. Este foarte departe și atunci a trebuit să sparg undeva, am stat o săptămână și în San Francisco, am stat câteva zile și în New York, așa că s-au adunat banii. Nu aș vrea să îți spun cât, pentru că după aceea iese un titlu bombastic și leșină tata când aude cum arunc eu banii pe fereastră sau mamaie! Să știi că nu îmi fac niciodată calcule la final, îmi fac la început și știu că nu o să mă țin de ele și mai bine să nu știu la final unde am ajuns de fapt, că nu mai plec”, a spus vedeta de la PRO TV.

