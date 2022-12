„O să fie primul Crăciun într-o casă nouă. E un vis împlinit după un drum lung și anevoios. E greu să o iei de la zero cu o casă. Dar e cu atât mai mare fericirea când în sfârșit te vezi mutat. E perfectă acum.

Am și făcut bradul cu sora mea. Știu că pentru unii e important să îl facă pe 24. Eu nu am mai avut răbdare, e și casa nouă, abia așteptam.”, a povestit prezentatoarea de la Pro TV, care, momentan, nu a arătat poze cu noua ei locuință.

De sărbători, ea îi va avea pe toți cei dragi alături. Nu are mari dorințe pentru Moș Crăciun, e modestă și se roagă doar să fie sănătoasă și, dacă e posibil, să mănânce și să nu se îngrașe. „Nu îmi plac Moșii! Întreabă ce vrea de la Moș Crăciun, nu de la Moșu’. Îmi doresc să fiu sănătoasă. Nu îmi doresc ceva în mod special. Îmi doresc să nu îmi ia ceva din ce am pentru că e foarte ok așa cum e. Și … Aș mai vrea de la Moș Crăciun să mănânc fără să mă îngraș”, a mai declarat Corina Caragea la „Vorbește lumea”, conform protv.ro.

Întreabată despre cum va petrece Revelionul, mai ales că pe 31 decembrie e ziua ei de naștere, va împlini 40 de ani, ea a dezvăluit că va petrece două săptămâni alături de cei mai buni prieteni, în locul ei preferat din Bali.

„Voi merge în Bali, e cadoul pe care mi l-am făcut de ziua mea. E a treia oară pentru mine în Bali. Îmi place foarte mult acolo și m-am gândit ca anul acesta de ziua mea să merg în locul care mi-a plăcut cel mai mult. E scump drumul până acolo, dar acolo mâncare e foarte ieftină, masajul la fel, sunt multe ieftine”, a încheiat ea.

„Ei cred că eu nu muncesc, sunt măritată cu un domn în vârstă generos”

Atunci când are timp liber, Corina Caragea pleacă în vacanță și a vizitat multe țări spectaculoase. De-a lungul timpului, ea a încercat să împartă cu urmăritorii săi mai multe detalii despre destinațiile alese, însă unii au interpretat mesajul greșit. Vedeta de la PRO TV mărturisește că mulți au impresia că ea nu muncește și este căsătorită cu un bărbat mai în vârstă și cu mulți bani.

„Așa cum cred mulți, căci mai văd comentarii în social media, eu nu muncesc, sunt măritată cu un domn în vârstă generos și stau toată ziua în vacanțe de lux. Glumesc. Îmi place foarte mult să călătoresc, este pasiunea care îmi mănâncă cei mai mulți bani. Eu nu dau banii pe rochii, bijuterii, mașini, terenuri și așa mai departe, ci vânez oferte, zbor și cu companii low cost deseori și dacă am un weekend liber sau două-trei zile, îmi place să plec undeva”, a declarat Corina Caragea pentru EGO.ro.

Prezentatoarea are grijă acum la postările pe care le face pe social media. De asemenea, Corina încearcă să se organizeze cât mai bine cu timpul și alege să meargă doar la evenimentele care îi sunt pe plac. „Nu prea îmi place să fac spectacol și îmi aleg cu grijă evenimentele la care merg, pentru că îmi prețuiesc foarte mult timpul liber. Merg acolo unde consider că merită și mă simt bine. Așa sunt și în viața mea de zi cu zi, dincolo de evenimentele mondene. Nici când aveam 18 ani nu rupeam cluburile, nu dansam pe mese, nici acum nu merg în cluburi. Nu am fost la mare de 1 mai niciodată. Sunt o sălbatică și o antisocială. Glumesc.

Așa cum spuneam, țin foarte mult la timpul meu și îmi aleg cu grijă oamenii cu care mă înconjor, locurile în care merg și felul în care îmi petrec viața pentru că acum, după 2 ani de pandemie, și în vremuri cu război atât e aproape de noi, cred că cea mai importantă lecție este că trebuie să trăim prezentul și să avem mare grijă cum ne trăim viața. Nu știi ce se întâmplă mâine”, a mai povestit Corina despre faptul că preferă să nu se expună atât de mult.

