Cornelia Rednic a cucerit internetul cu tortul său de zahăr ars cu pandișpan: „Așa cum era în copilărie”

Cunoscuta interpretă de muzică populară Cornelia Rednic a făcut senzație recent cu un nou preparat culinar. La începutul acestui an, artista și-a răsfățat familia cu un tort de zahăr ars cu pandișpan, iar pozele postate pe rețelele sociale au atras imediat atenția urmăritorilor, care au cerut insistent rețeta.

Cornelia Rednic este cunoscută nu doar pentru vocea sa, ci și pentru pasiunea pentru gătit. Ea împărtășește frecvent preparate tradiționale, dar și delicii dulci care trezesc amintiri și nostalgii, inspirându-și fanii să încerce rețete autentice acasă.

Tort de zahăr ars cu pandișpan – o explozie de gust și aromă

În postarea sa, Cornelia a descris preparatul astfel: „Tort de zahăr ars cu pandișpan! O nebunie! Nu foarte dulce, dar aromat cu vanilie de calitate, lapte și ouă de țară… vă imaginați ce a ieșit! Răcirea… originală… în zăpadă așa, ca în copilărie!”.

Această combinație între caramelul topit, cremă fină și pandișpan pufos a transformat tortul într-un desert spectaculos și irezistibil.

Ingrediente

Pentru cremă:

1 litru lapte

10 ouă

350 g zahăr

2 ml esență de vanilie

1 praf de sare

Pentru pandișpan:

4 ouă

85 g făină

85 g zahăr

Esență de vanilie

1 praf de sare

1 praf de copt

Puțin oțet pentru stins praful de copt

3 linguri ulei

Coajă de portocală

Mod de preparare

Pune 200 g de zahăr la caramelizat într-o cratiță. Când zahărul devine auriu, întinde-l uniform pe suprafața vasului și lasă-l să se răcească. Prepară crema din ouă, lapte, vanilie și zahăr și toarn-o peste caramel. Așază cratița într-o tavă mai mare cu apă și coace la 200°C timp de 30 de minute. În timp ce crema se coace, amestecă toate ingredientele pentru pandișpan. După primele 30 de minute, toarnă pandișpanul peste crema de zahăr ars și mai coace 30-35 de minute la 180°C. După ce tortul s-a răcit complet, răstoarnă-l cu grijă pe platou și servește.

Tortul Corneliei Rednic este un exemplu perfect de desert care combină tradiția cu delicatețea aromelor, impresionând atât prin aspect, cât și prin gust. Aceasta a reușit să transforme un desert clasic într-un preparat spectaculos, ușor de realizat acasă, care cucerește familia și prietenii.

