Această trăire a avut o mare încărcătură, mai ales că în acest loc sacru și Iisus a fost botezat de Ioan Botezătorul. Lupu Rednic și Cornelia s-au întors cu altă energie din Țara Sfântă, după mai multe zile de rugăciune.

„Am intrat în Apa Iordanului pentru că așa am simțit eu, a fost un botez simbolic, eu sunt botezat și în biserică. Aici, în râul Iordan, a fost botezat și Iisus Hristos. Preotul Gherasim m-a binecuvântat, a spus câteva rugăciuni. Am ajuns și la Așezământul românesc din Ierihon, și la Peștera Sfântului Ioan Botezătorul”, spune Lupu Rednic pentru Click.

„În Israel acum este liniște, m-am cam temut inițial să merg. Noi, turiștii, am fost primiți foarte bine, lumea este amabilă. Am știut că voi ajunge iar la Mormântul Sfânt, simți nevoia să ajungi din nou. Să calc pe aceste locuri sfinte… pur si simplu nu am cuvinte să pot exprima toată dragostea și recunoștința ce le simt!

Acolo simți o atât de mare liniște, încât parcă ți se blochează mintea. La nimic altceva nu te mai gândești, e un loc adevărat, în care îi mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce ai. Contează însă foarte mult și oamenii alături de care pleci la drum. Părintele Gherasim este un om de o bunătate rară, are o știință aparte, ne-a dat sfaturi pentru suflet”, a spus și Cornelia Rednic, pentru sursa citată.



