De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Dan, ai revenit în forță cu „Next Star” pe micul ecran, dar noul Coronavirus ți-a dat planurile peste cap, iar filmările au fost suspendate. Ai anticipat situatia sau te-au luat prin surprindere ravagiile pe care această epidemie le face la nivel global și implicit măsurile care s-au impus?

Dan Negru: M-a luat ca din oală. Aveam pregătit totul pentru filmari. Vedete, copii, totul era pregătit. Apoi, un comunicat oficial ne-a blocat de pe o zi pe alta. “Next Star” e un show despre îmbrățișări și era imposibil sa mai îmbrățișăm copiii. Când veți vedea din nou copii îmbrățișați la „Next Star” veți ști ca totul s-a terminat.

Pe plan profesional, de-a lungul timpului, ai mai trăit o situație similară când ai fost nevoit să iei forțat o pauză?

Niciodată. Și sunt printre cei mai longevivi prezentatori tv de la noi. Au fost aspecte personale pe care le-am gestionat ușor cu echipele mele. De exemplu, când bunica mea a murit am fost nevoit să amân o filmare dar a fost un lucru care n-a împiedicat difuzarea emisiunii. N-am crezut că voi apuca starea de război care să împiedice difuzarea unor producții pe tv.

În perioada asta te-ai retras cu familia la Timișoara? La ce metode de prevenție ai recurs?

Suntem în București și căutam normalitate care să nu ne dăuneaze. Nu îmi expun copiii inutil, dar știu că și psihic contează să ai o viață normală. Căutam echilibru într-o lume care și-a pierdut total echilibrul și busola.

Ești un om activ, cum te-ai adaptat acestor schimbări? Ce activități noi sau mai vechi și de care nu ai mai avut timp și-au făcut loc în agenda ta?

Am rămas un om activ. Am terminat la timp filmările în Chișinău și premiera noului sezon va fi săptămâna viitoare. Pregătim și în România o mare surpriză, dar ședințele le facem pe video call. Nu sunt în hibernare, în așteptare, am rămas activ cu măsuri de protecție.

Presupun că aloci mai mult timp familiei și în special celor doi copii. Cum vă distrați?

Ca și până acum. Iau bătaie la șah seara de la Bogdan, băiatul meu, sau încerc să le demonstrez fetelor, Dara și Codruța, că sunt un mai bun jucător de PlayStation decât ele. Nu reușesc aproape niciodată. Tabieturile de familie nu mi le-am schimbat pentru că am avut mereu timp de ei. Probabil resetarea prin care trecem va schimba și relațiile de familie pe lângă cele economice sau financiare.

